"La linea indicata da Matteo Salvini è la strada più concreta da seguire: di fronte alla crisi energetica che coinvolge famiglie e imprese, anche con il caro carburanti, servono pragmatismo e realismo, non pregiudizi ideologici. Se anche FederPetroli riconosce che su petrolio e gas russo va valutata ogni soluzione utile, significa che il tema è serio e va affrontato con senso di responsabilità, per tutelare famiglie e imprese. In tal senso va valutato oggettivamente come le sanzioni a Mosca non hanno portato nulla di positivo".
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Politica | 07 aprile 2026, 06:30
Iran, Bergesio (Lega): su energia bene la linea Salvini, serve pragmatismo
Questa la dichiarazione del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive e agricoltura di Palazzo Madama.
"La linea indicata da Matteo Salvini è la strada più concreta da seguire: di fronte alla crisi energetica che coinvolge famiglie e imprese, anche con il caro carburanti, servono pragmatismo e realismo, non pregiudizi ideologici. Se anche FederPetroli riconosce che su petrolio e gas russo va valutata ogni soluzione utile, significa che il tema è serio e va affrontato con senso di responsabilità, per tutelare famiglie e imprese. In tal senso va valutato oggettivamente come le sanzioni a Mosca non hanno portato nulla di positivo".
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