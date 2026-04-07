Iran, Bergesio (Lega): su energia bene la linea Salvini, serve pragmatismo

"La linea indicata da Matteo Salvini è la strada più concreta da seguire: di fronte alla crisi energetica che coinvolge famiglie e imprese, anche con il caro carburanti, servono pragmatismo e realismo, non pregiudizi ideologici. Se anche FederPetroli riconosce che su petrolio e gas russo va valutata ogni soluzione utile, significa che il tema è serio e va affrontato con senso di responsabilità, per tutelare famiglie e imprese. In tal senso va valutato oggettivamente come le sanzioni a Mosca non hanno portato nulla di positivo".

