Ad Entracque torna la rappresentazione scenica della Passione e morte di Gesù

A poco meno di un mese dalla prima rappresentazione nella Confraternita di Santa Croce, prevista sabato 12 aprile alle 21, proseguono i preparativi per l’edizione 2025 de “Le Parlate” di Entracque, la rappresentazione scenica della Passione e Morte di Gesù Cristo.

La manifestazione, di cui si hanno notizie sin dalla prima decade del quindicesimo secolo, torna quest’anno dopo l’annullamento dell’edizione 2020 i cui preparativi furono bruscamente interrotti dal diffondersi dei drammatici effetti del Covid 19.

La comunità Entracquese vi aspetta dunque domenica 13 aprile con il corteo storico che prenderà parte alla Processione delle Palme e con l’Investitura de Al Capitani 2025 all’interno della Chiesa Parrocchiale S. Antonino Martire di Entracque.

Come da tradizione, accanto alle rappresentazioni nella Confraternita di Santa Croce, “Le Parlate” vivranno il loro momento più sentito e partecipato nella giornata del Venerdì Santo (quest’anno il 18 aprile) con il Corteo Storico, la presentazione del Gruppo Storico alle autorità e la richiesta di assenso per lo svolgimento de “Le Parlate” al Sindaco presentata da “al Capitani”, la rappresentazione del dramma sacro e, quindi, la processione notturna del Cristo morto per le vie del paese con la partecipazione de “al Capitani, dei tredici cavalieri e di tutto il Gruppo Storico.

Da settimane attori, volontari e organizzatori sono impegnati nelle prove e nei preparativi di questo evento che, per gli entracquesi, è un momento di fede, di storia e di tradizione. Una tradizione che vede ogni famiglia del paese impegnata a vario titolo nell’evento che viene vissuto con emozione e partecipazione da tutta la comunità.

Tante le novità dell’edizione giubilare de “Le Parlate”: dall’apertura, che quest’anno avverrà con un Corteo storico sabato 12 aprile (dalle 20.30 in piazza Giustizia e Libertà) sino alla possibilità di assistere alla recita del Venerdì Santo (venerdì 18 aprile dalle 17 circa) sul maxi schermo allestito in piazza del Mercato per coloro che non troveranno posto nella Confraternita di Santa Croce.

Per l’edizione 2025 “Le Parlate”, in un singolare legame tra tradizione e nuove tecnologie, sono diventate social con una pagina Facebook e una pagina Instagram nelle quali, oltre al programma aggiornato della manifestazione, attraverso immagini d’epoca e brevi video si possono scoprire storie e aneddoti dell’evento.

Da alcuni giorni, coloro che desiderano sostenere il Gruppo Storico de Le Parlate, assistendo a una delle sette rappresentazioni (nella Confraternita di Santa Croce o nella giornata del venerdì sul maxi schermo di piazza del Mercato) possono contattare l’Ufficio Turistico di Entracque (0171-978616) per prenotare uno degli ingressi riservati.



IL PROGRAMMA

SABATO 12 APRILE

ore 20:30 - Corteo Storico di apertura de Le Parlate

Loggia dei Cavaier, P.zza Giustizia e Libertà

ore 21:00 - Prima recita del Dramma Sacro

Confraternita di Santa Croce, Via Marconi

DOMENICA 13 APRILE

Domenica delle Palme: DE PASSIONE DOMINI

ore 10:00 - Corteo Storico

Loggia dei Cavaier, P.zza Giustizia e Libertà

ore 10:30 - Processione delle Palme

Santuario Maria Addolorata, P.le Europa

ore 11:00 - S. Messa Solenne con Investitura de Al Capitani 2025

Chiesa Parrocchiale, P.zza Giovanni XXIII

ore 20:30 - Corteo Storico e Presentazione Al Capitani 2025

Loggia dei Cavaier, P.za Giustizia e Libertà

ore 21:00 - Seconda recita del Dramma Sacro

Confraternita di Santa Croce, Via Marconi

MARTEDÌ 15 APRILE

ore 21:00 - Terza recita del Dramma Sacro

Confraternita di Santa Croce, Via Marconi

GIOVEDÌ 17 APRILE

Giovedì Santo: IN CENA DOMINI

ore 20:30 - S. Messa Solenne e Rito della Lavanda dei Piedi con la partecipazione dei figuranti de Le Parlate

Chiesa Parrocchiale, P.zza Giovanni XXIII

VENERDÌ 18 APRILE

Venerdì Santo: IN PASSIONE DOMINI

ore 8:30 - Annuncio de Al Timbaier per le vie del paese (fino alle ore 12.00)

Centro storico e Piazze del paese

ore 14:00 - Corteo Storico: I Cavaier das Parlatte e l’Omaggio al Treze,

Ritrovo Cavaier in P.zza Don A. Macagno, Omaggio al Treze, Via Ospedale

ore 14:00 - Corteo Storico: Gli Attori das Parlatte

Da diversi punti del paese con arrivo al Santuario Maria Addolorata, P.le Europa

ore 15:00 - Corteo Storico: Omaggio al Capitani 2025

Santuario Maria Addolorata, P.le Europa

ore 16:00 - Corteo Storico: Richiesta Assenso alle Autorità, a seguire Foto di gruppo con Figuranti e Spettatori

Loggia dei Cavaier: P.zza Giustizia e Libertà

ore 17:30 - Quarta recita del Dramma Sacro

Confraternita di Santa Croce, Via Marconi + Maxischermo, P.zza del Mercato

ore 20:30 - Corteo Storico e Processione per la Solenne Sepoltura del Cristo Morto

Confraternita di Santa Croce, Via Marconi

ore 22:00 - Omaggio al Cristo Morto nel Segno del Bacio

Chiesa Parrocchiale, P.zza Giovanni XXIII

DOMENICA 20 APRILE

Pasqua di Risurrezione: IN RESURRECTIONE DOMINI

ore 10:00 - Corteo Storico

Loggia dei Cavaier, P.zza Giustizia e Libertà

ore 11:00 - S Messa Solenne con Annuncio della Resurrezione

Chiesa Parrocchiale, P.zza Giovanni XXIII

- - -

ore 17:00 - Quinta recita del Dramma Sacro

Confraternita di Santa Croce, Via Marconi

ore 21:00 - Sesta recita del Dramma Sacro

Confraternita di Santa Croce, Via Marconi

LUNEDÌ 21 APRILE

Lunedì dell'Angelo

ore 20:30 - Corteo Storico di chiusura de Le Parlate

Loggia dei Cavaier, P.za Giustizia e Libertà

re 21:00 - Settima ed ultima recita del Dramma Sacro

Confraternita di Santa Croce, Via Marconi