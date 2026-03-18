Ceva: referenti di zona, indette le elezioni

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale e successivo decreto del sindaco, Ceva indice le elezioni per i Referenti di zona.

In questi giorni è stato predisposto il manifesto che indica con precisione i confini delle quindici zone individuate, riportando le vie di riferimento: entro il 3 aprile gli interessati a diventare referente della propria zona potranno candidarsi recandosi presso l’Ufficio anagrafe e compilando l'apposito modulo, reperibile anche sul sito istituzionale all’indirizzo https//www.comune.ceva.cn.it.

Possono candidarsi tutti i cittadini maggiorenni, residenti nella zona di interesse ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità previsti per l’elezione a consigliere comunale. Allo stesso modo, tutti i cittadini maggiorenni potranno votare, per un singolo nominativo, su apposite schede predisposte dagli Uffici comunali: il candidato più votato sarà eletto e a parità di voti vincerà quello più anziano di età.

Per le operazioni di voto è previsto un seggio unico, presso l’Ufficio anagrafe sito a piano terra del Palazzo Comunale. Si potrà votare nei giorni: 17 aprile dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 21; sabato 18 aprile dalle 14 alle 18; lunedì 20 aprile dalle 9 alle 12.30, martedì 21 aprile dalle 14 alle 16; mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 aprile dalle 9 alle 12.30.

“Con l’istituzione dei referenti di zona – evidenziano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ed il consigliere comunale delegato Alessandro Favole - vogliamo rafforzare il rapporto diretto tra Amministrazione comunale e territorio. Ceva è una realtà ampia e articolata, con periferie e frazioni che presentano esigenze diverse: avere figure di riferimento radicate nelle singole aree ci permetterà di intercettare con maggiore tempestività bisogni, criticità e segnalazioni dei cittadini. I referenti svolgeranno un ruolo di collegamento prezioso tra la comunità e il Comune, contribuendo a portare all’attenzione dell’Amministrazione le istanze che arrivano dal territorio e favorendo un dialogo costante con i cittadini. Si tratta di un incarico svolto a titolo completamente gratuito, con spirito di servizio e partecipazione civica. Queste figure rappresenteranno delle vere e proprie sentinelle del territorio, lavorando in stretto raccordo con l’Amministrazione e in particolare con il consigliere delegato, con funzioni consultive e propositive. È uno strumento concreto per rafforzare l’ascolto e il monitoraggio delle esigenze della nostra comunità”.

Queste le quindici zone: Poggi San Siro; Poggi Santo Spirito; Luna- Cappuccini – Consolata; Mollere; San Bernardino – Campanone; Pratolungo; Piana San Pietro - Strada dell’Infermiera; Malpotremo; Centro storico; San Lino – Forte; Filatoio - Nosalini – Torretta; Ferrazzi- Mastricco: Borgo Sottano - Sponda destra Cevetta; Villarello - La Braia – Movinti; Piana verso Strada di Mombasiglio - Strada Battifollo in parte e vie limitrofe. Si può consultare l’elenco delle vie inserite nelle varie zone sui manifesti affissi in città e in periferia, nonché sul sito internet del Comune all’indirizzo https//www.comune.ceva.cn.it.