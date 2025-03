Saluzzo, il Centro per l’Impiego chiude gli uffici e trasloca nell'ex tribunale

Da lunedì 24 a mercoledì 26 marzo gli uffici del Centro per l’impiego di Saluzzo saranno chiusi a causa dei lavori per il trasloco nella nuova sede in corso Roma 1, negli uffici dell’ex tribunale.

I servizi verranno erogati nei nuovi locali con il consueto orario di apertura a partire da giovedì 27 marzo, dal lunedì al venerdì solo su appuntamento. Pertanto, gli uffici della vecchia sede non saranno più accessibili già a partire da lunedì 24 marzo.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it o telefonare al 0175/42.732.

Nell’ex Tribunale al piano terra si sono già trasferiti l’ufficio demografico (Anagrafe e Stato Civile), l’ufficio Elettorale e i servizi alla Persona, inclusi quelli scolastici, prima tutti localizzati nella storica sede di Palazzo Italia, in piazza Cavour.

Il piano terra dell’ex Palazzo di Giustizia ha una superficie di mille metri quadri. E’ diviso in due porzioni di ugual estensione. Sulla destra è stata ricavata la sede degli uffici del Comune di Saluzzo mentre sulla sinistra aprirà l’Ufficio territoriale del lavoro (Collocamento) trasferita dall'attuale sede di via Pinerolo.

Per la riqualificazione - dicono dal Comune - sono stati investiti 2 milioni e 155mila euro, cifra che ha permesso anche lavori di consolidamento dell’edificio al piano terra (dove si trova l’ufficio del Giudice di pace) e a quello rialzato.

Sul totale, 1 milione e 705mila euro sono stati finanziati dal Pnrr, mentre 450mila dall’Ufficio Territoriale del Lavoro.