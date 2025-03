Neive si stringe alla comunità macedone: una raccolta fondi dopo la tragedia di Kocani

La comunità di Neive risponde con un gesto concreto alla tragedia che ha colpito la Macedonia, unendosi al dolore delle famiglie delle 59 vittime e dei 150 feriti dell'incendio avvenuto in una discoteca a Kocani. L'amministrazione comunale e tutta la cittadinanza hanno espresso il proprio cordoglio, dimostrando vicinanza alla numerosa comunità macedone presente nel territorio.

Il sindaco Paolo Piccinelli, a nome del Comune, ha voluto sottolineare l'importanza di essere presenti in un momento così drammatico. "Abbiamo voluto esprimere tutta la nostra vicinanza alla comunità macedone. Venerdì sera saremo presenti con le fasce tricolori al momento di preghiera presso la chiesa ortodossa, insieme al sindaco di Castagnole e agli altri primi cittadini dell'Associazione Sei in Langa", ha dichiarato. "Sicuramente, anche noi contribuiremo a questa raccolta fondi, non come amministrazione comunale, ma come singoli cittadini, per sostenere le famiglie colpite da questa tragedia".

La mobilitazione ha coinvolto diverse autorità della zona, con l'adesione dell'Associazione Sindaci Sei in Langa, che riunisce i comuni di Barbaresco, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie, Treiso e Trezzo Tinella. La partecipazione al Memoriale per Kočani, che si terrà venerdì 21 marzo 2025 alle ore 20:00 presso la Chiesa Ortodossa di Neive, sarà un segno tangibile di questa vicinanza. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento e di preghiera, durante il quale sarà possibile effettuare una donazione volontaria, con i fondi raccolti destinati agli ospedali per sostenere i sopravvissuti e le loro famiglie.

Chiunque voglia avere maggiori informazioni può contattare Mihajlo Matevski (3202104865), Gabriela Stamenkova (3293253783), Marina Taseva (3892494522) e Viktorija Paunova (3276891597).

La tragedia di Kocani

Il 16 marzo 2025, un devastante incendio ha colpito la discoteca Pulse a Kočani, in Macedonia del Nord, causando la morte di 59 persone e oltre 150 feriti. L'incidente è avvenuto durante un concerto del duo hip-hop macedone DNK, al quale stavano assistendo circa 1.500 persone, nonostante la capacità ufficiale del locale fosse di 250. Le fiamme sono state innescate dall'uso di fuochi d'artificio all'interno del locale, che hanno incendiato il soffitto realizzato con materiali altamente infiammabili. Secondo quanto riportato da Reuters, le indagini preliminari hanno rivelato gravi carenze nelle misure di sicurezza della discoteca, tra cui l'assenza di uscite di emergenza adeguate. Inoltre, come emerso dall'inchiesta pubblicata da The Sun, il locale operava senza una licenza valida, ottenuta presumibilmente attraverso pratiche corruttive. Le autorità hanno arrestato oltre 20 persone in relazione all'incidente, inclusi funzionari governativi sospettati di aver facilitato l'ottenimento illecito delle licenze.