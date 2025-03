Oltre 350 soci della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi alla serata di presentazione delle proposte sociali 2025

Un successo straordinario la “Serata Alpina” organizzata dalla BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi lo scorso venerdì 14 marzo presso il Castello di Rocca de’ Baldi in collaborazione con la Pro Loco di Pianfei e la sezione Ana di Mondovì in occasione di “Soci in Primo Piano 2025”, momento di incontro per presentare le iniziative e le offerte del 2025 riservate ai soci della banca. All’appuntamento hanno preso parte oltre 350 soci, a conferma ancora una volta del forte legame tra la banca e la sua comunità.

Durante l’evento, la BCC ha presentato le novità dell’anno, a partire dalle quote socio, passando per i finanziamenti dedicati all’acquisto di auto green, fino al progetto delle borse di studio riservate ai diplomandi e laureandi soci. Grande interesse anche per le iniziative culturali, i nuovi viaggi riservati ai soci e le convenzioni esclusive. Confermate le borse di studio destinate a studenti meritevoli, tra soci e figli di soci, che hanno conseguito il massimo delle votazioni al termine della scuola superiore (100/100) e della laurea magistrale (110/110). Sul sito Internet della banca (www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it), nell’area soci, è possibile visionare il bando di partecipazione.

“L’entusiasmo e la partecipazione hanno reso la serata un momento di confronto e condivisione, confermando il ruolo della BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi come punto di riferimento per il territorio e per i suoi soci – afferma il presidente della BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi, Paolo Blangetti -. Sono loro a promuovere e alimentare il circolo virtuoso che è alla base del nostro sistema. Chi è nostro socio non deve sentirsi solo un cliente della banca, ma un vero punto di forza per la sua crescita a vantaggio della collettività”.

“Là dove senti cantare fermati, gli uomini malvagi non conoscono canzoni”. Ha preso spunto da questa frase di Léopold Sédar Senghor, poeta senegalese e presidente del Senegal tra il 1960 ed il 1980, l’organizzazione di questa serata alpina che ha visto presente una rappresentanza di 13 gruppi alpini di Piemonte e Liguria – ha aggiunto il direttore generale, Sergio Bongioanni -.Desideravamo presentare iniziative e prodotti riservati ai nostri soci in un momento conviviale allietato dai canti del coro della sezione Ana di Mondovì (presieduta da Armando Camperi), diretto dal maestro Mauro Bertazzoli. Essendo noi una banca di territorio, da sempre cerchiamo di coinvolgere chi del territorio è anima e protagonista. In questo senso la Pro loco e gli alpini rappresentano benissimo quello in cui noi crediamo: spirito di appartenenza e senso del dovere”.

Al 31 dicembre 2024 i soci della Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi sono 6.166, un trend che negli ultimi anni è risultato in costante crescita. Venerdì 14, nel corso della serata, i presenti hanno potuto prendere visione delle novità loro riservate: dal “conto soci 2025”, destinato ai nuovi soci della banca che per il primo anno avranno zero spese di tenuta conto, carta di debito e credito gratis, internet banking gratuito. Previsto anche un finanziamento per l’acquisto di auto elettriche e/o ibride di nuova immatricolazione o usate e colonnine di ricarica. Ampia anche l’offerta dedicata alle attività culturali, con l’esclusiva collaborazione con il nuovo polo espositivo dell’ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì, che prevede biglietti d’ingresso a prezzi riservati e ai viaggi sociali, con particolari tariffe e agevolazioni per visitare Istanbul e la Cappadocia, Umbria, Roma e Monteriggioni. Oltre 100, infine, gli sconti e le convenzioni riservate ai soci con offerte speciali presso una vasta gamma di negozi, servizi e attività, nel Cuneese e in Liguria. L’elenco completo è disponibile e aggiornato costantemente sul sito web della banca. La serata è stata allietata da una gustosa cena preparata dai volontari della Pro loco di Pianfei guidata dal presidente Marco Vallati e organizzata dal personale della banca.