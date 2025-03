Un modellino Lego della risonanza magnetica per i più piccoli contro la paura

Quando empatia e creatività si uniscono in un unico progetto rivolto ai più piccoli e danno vita a un modellino Lego della risonanza magnetica. Pensato e costruito appositamente per intrattenere i giovani pazienti che devono sottoporsi all'esame e ne sono intimoriti.

A questo hanno pensato il fondatore dell'Istituto Diagnostico Athena di Cuneo, il neurochirurgo Marco Mannino, insieme a “MATTOncinostore”, il negozio Lego di Mondovì Breo. Sottoporre i bambini ad esami diagnostici specifici è spesso per loro un momento critico, dove emergono paure. Intercettare, quindi, un metodo che possa aiutarli nell'affrontarlo è stato l'innesco del dottor Mannino. “Non è solo un semplice modellino – spiega Mannino -, ma un vero e proprio progetto pensato per aiutare i piccoli pazienti ad affrontare con maggiore tranquillità un esame complesso”.



MATTOncinostore ha così costruito un modello speciale che aiuta i bambini a vivere la risonanza magnetica con più serenità, trasformando un momento delicato in un’esperienza più rassicurante e familiare. Attraverso il modellino i medici potranno simulare quanto accadrà in fase di esame preparando i bimbi, riducendo ansia e paure legate alla macchina e ai suoni che essa produce.



Il “set LEGO®️ 4000041 - Scanner MRI” è stato sviluppato dalla LEGO Foundation per rendere la spiegazione della risonanza magnetica un gioco e non si trova in commercio, come nemmeno le istruzioni ufficiali per la sua costruzione.

“Abbiamo lavorato con cura – hanno spiegato da MATTOncinostore in un post sul loro profilo Instagram - , studiando ogni dettaglio dalle immagini disponibili e recuperando uno a uno tutti i 537 pezzi necessari. Un processo lungo, ma che ci ha dato una grande soddisfazione: sapere che questi mattoncini aiuteranno dei bambini a sentirsi più tranquilli in un momento importante.

Siamo orgogliosi – concludono - di aver dato il nostro contributo a questo bellissimo progetto, dimostrando che i LEGO®️ non sono solo un gioco, ma possono anche diventare strumenti educativi e di supporto emotivo”.