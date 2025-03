Ceva: sabato 5 aprile si eleggerà il consiglio direttivo della Pro Loco per il prossimo triennio

L' associazione turistica Pro Loco di Ceva comunica che sabato 5 aprile, presso la biblioteca comunale, si svolgeranno le elezioni per decidere il consiglio direttivo per il triennio 2025-2028.

Potranno essere votati coloro che risulteranno, alla data di giovedì 3 aprile, in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

Sarà possibile effettuare il tesseramento, al costo di 5 (cinque) euro, presso l'autoscuola Monviso di Ceva (dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19), contattando il numero 347/9885452 o direttamente il giorno delle elezioni.

L'invito al tesseramento è rivolto a tutti, giovani e meno giovani, ed in particolare alle persone che, avendo a cuore la loro città, vogliono essere attivi e propositivi, non semplici spettatori.