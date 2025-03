“Nonsolonuvole”, il mondo fantastico di Matteo Cadorin in mostra

Si apre sabato 22 marzo, con inaugurazione alle ore 17, “Nonsolonuvole”, mostra dei dipinti di Matteo Cadorin, artista deceduto nel novembre dello scorso anno all’età di 48 anni, molto amato a Saluzzo e conosciuto come autore di libri per bambini, per la passione per la pittura e la fotografia a cui si era dedicato dopo il grave incidente che nel 2002 lo aveva costretto sulla sedia a rotelle.

L’esposizione è allestita presso il centro “Balance” di Manta ( S.P. 589 al numero 161- nel palazzo di vetro) ammirabile fino al 6 aprile.

“L’iniziativa vuole ricordare Matteo - commenta la mamma Alda Uberti - attraverso le sue espressioni artistiche,che spaziano dalla pittura ad olio, agli acquerelli, alle tempere e alle incisioni, per rappresentare quello che per lui era un mondo fantastico, tra nuvole vere o immaginate, alberi con chiome spoglie uguali alle radici ( gli alberi si possono capovolgere, diceva lui) e tele astratte.

Le sue opere sono in vendita: il ricavato sarà devoluto alla realizzazione, presso il centro "Balance" di Manta, della "Stanza di Teo", spazio multisensoriale fruibile da bambini ed adulti con disabilità fisica e/o cognitiva, per un concreto aiuto a sostenere il loro "speciale angolo di mondo".

Come diceva Matteo : "Non chiamateci disabili, ma molto abili, perchè per fare ciò che voi fate senza problemi, per noi richiede tanta abilita”.

Orari: dal lunedi al venerdì dalle 15 alle 20; sabato 22 e domenica 23 marzo dalle 15 alle 19, sabato 5 e domenica 6 aprile dalle 15 alle 19.

Per ulteriori informazioni: 345 381 8081 - 335 618 7739- mail: centrobalancemanta@gmaill.com