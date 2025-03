Pocapaglia in lutto per la scomparsa di Matteo Mattis: "Volontario e sportivo instancabile"

Cordoglio e commozione a Pocapaglia per la morte a soli 51 anni di Matteo Mattis, stroncato ieri da una grave malattia scoperta nell’estate scorsa.

Con la sua famiglia abitava in frazione Saliceto e lavorava come magazziniere e autista in una ditta di materiali edili di Bra.

Era conosciuto e stimato in tutta la comunità pocapagliese per la sua grande disponibilità e simpatia. Faceva parte del comitato di frazione, della Pro Loco, della Fidas ed era nel direttivo dell’Atletica Pocapaglia essendo podista e maratoneta.

Lo ricorda con affetto il sindaco Roberto Testa: “Matteo aveva sempre il sorriso pronto e non si tirava mai indietro quando c’era da fare qualcosa per la comunità. Perdiamo un uomo perbene che ha dato tanto a tutti noi ed è un dispiacere grande. A nome mio e dell’Amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”.

Matteo Mattis lascia la moglie Denise Gallo, i figli Marika con Federico, Martina e Luca, la mamma Rosa, il fratello Carlo con Silvana, parenti e amici tutti.

La veglia di preghiera verrà recitata questa sera, giovedì 20 marzo, alle ore 20.30 nella parrocchia SS. Giorgio e Donato di Pocapaglia. Il funerale avrà luogo nella medesima chiesa domani, venerdì 21 marzo, alle ore 15, con partenza dalla Casa Funeraria Braidese (via Piumati 1 orario 9-19) alle ore 14.45.