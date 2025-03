Scontro tra due autovetture nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 marzo, sulla strada statale 28, nel territorio comunale di Magliano Alpi.

Sul posto sono intervenute due equipe del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso, oltre al Soccorso Stradale per il recupero dei mezzi incidentali. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire lo sgombero e la messa in sicurezza dell'area.