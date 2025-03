"W la Librità": iniziative di biblioteca diffusa tra Langhe, Roero e Monferrato

La lettura non conosce confini, supera le barriere del tempo e dello spazio, avvicina mondi lontani e accende la scintilla dell’immaginazione. Quest'anno, in occasione della Giornata Nazionale per la promozione della lettura, "W la Librità" torna con una settimana straordinaria di eventi, trasformando Langhe, Roero e Monferrato in un universo pulsante di storie, emozioni e condivisione culturale.

Promossa dal collettivo Associ&Rete e nata all’interno del progetto "Leggere Ovunque", questa edizione 2025 vede la partecipazione di 15 comuni e un palinsesto di 19 eventi per tutte le età. Dalla voce degli scrittori alle mani che sfogliano le pagine, dal suono della narrazione alla magia delle parole, l’iniziativa celebra il potere della lettura in tutte le sue forme. Coinvolti i comuni di: Arguello, Alba, Albaretto della Torre, Cesana Torinese, Diano d'Alba, Farigliano, Grinzane Cavour, Moncalvo d'Asti, Montelupo Albese, Monteu Roero, Neive, Novello, Priocca, Roddi e Treiso.

Nei diversi incontri, non solo libri, ma anche teatro, dibattiti e laboratori che vedranno tanti ospiti tra i quali: ⁠Elena Ruella, scrittrice e professoressa di storia e filosofia; Paola Gula, giornalista e scrittrice; ⁠Paolo Tibaldi, attore e regista; Bruno Penna, giornalista, scrittore e musicista. Inoltre, parteciperanno le compagnie teatrali "Magog" e "Don Chisciotte Siamo Noi" e il gruppo musicale "I Mistral".

Quest’anno, il termine Librità, neologismo che unisce i concetti di libri e libertà, acquisisce un significato ancora più profondo, con un tema centrale dedicato alla non violenza, al rispetto della persona e dei suoi diritti. Questo tema rappresenta il cuore dell'azione di Associ&Rete per il 2024 e 2025 all’interno del progetto “Viola alza lo sguardo”, finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte.

Informazioni, aggiornamenti e programma completo:

https://associerete.it/progetti/viva-la-librita-eventi-2025