Auto esce di strada e si rovescia in un campo sulla Provinciale 7 tra Pollenzo e Cherasco

Sono risolti i rallentamenti registrati sulla Strada Provinciale 7 nel tratto tra Pollenzo e la rotatoria ai piedi della salita del Bergoglio a Cherasco in conseguenza di un incidente verificatosi pochi minuti prima delle 9.

L’incidente si è registrato nel tratto che, arrivando da Pollenzo, precede l’attraversamento del sottopassaggio ferroviario, qualche centinaio di metri prima dell’autovelox fisso della Provincia.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, un’automobile è uscita autonomamente di strada, andando a rovesciarsi nelle nel campo che in quel tratto affianca la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 e i vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza della vettura.

Non sono al momento noti numero e condizioni di eventuali feriti.

***

Articolo in aggiornamento.