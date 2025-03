La Torre Civica si illumina di giallo per "fare luce sull'endometriosi"

Il Comune di Cuneo risponde alla call to action “Facciamo luce sull’endometriosi”, promossa dall’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi (A.L.I.C.E. Odv - Endomarch Team Italy). In occasione del mese della sensibilizzazione sulla malattia, e in particolare della Giornata Nazionale della Consapevolezza sull’Endometriosi, venerdì 28 marzo, la Torre Civica verrà illuminata di giallo, colore simbolo di una patologia che colpisce una donna su dieci.

Questa iniziativa mira ad accendere i riflettori su una malattia ancora poco conosciuta, ma che condiziona la vita di milioni di persone. Grazie all’impegno instancabile di A.L.I.C.E. Odv e dei volontari, si intende sensibilizzare e informare la cittadinanza sull’endometriosi e sull’importanza della diagnosi precoce e del supporto alle pazienti.