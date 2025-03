Bossolasco Ultrabanale: un viaggio fotografico unico tra emozioni e paesaggi quotidiani

Il 29 e 30 marzo 2025, il borgo di Bossolasco ospita un evento esclusivo dedicato alla fotografia che invita a esplorare la bellezza dell’ordinario. BOSSOLASCO ULTRABANALE è una due giorni che sfida il nostro modo di guardare il mondo sotto la guida di Maurizio Beucci, con la partecipazione straordinaria di Guido Harari e Roberto Magliano. Un’esperienza che invita a riscoprire la quotidianità come fonte di ispirazione e bellezza.

L'Idea dietro l'evento: "Ultrabanale"

Come spiega Maurizio Beucci, curatore dell’evento, il tema nasce dalla volontà di rinnovare lo stupore e osservare il mondo come se fosse la prima volta. Il senso del fotografare è soprattutto quello di rinnovare lo stupore, come osservare il mondo in un continuo stato adolescenziale, invitandoci a ‘rovesciare il motto dell’Ecclesiaste, perché non c’è niente di antico sotto il sole’, ma ciò che cambia la realtà in fotografia è innanzitutto il modo in cui osserviamo.”

In questo contesto, il termine “Ultrabanale” si fa interprete di un processo creativo che sfida il nostro modo di guardare il mondo, invitando il pubblico a riscoprire la bellezza e l’importanza del quotidiano, che troppo spesso diamo per scontato. Non si tratta di natura o paesaggi straordinari, ma di quel che accade attorno a noi, con occhi nuovi e un'attenzione diversa.

BOSSOLASCO ULTRABANALE ti invita a fare lo stesso: esplorare l’ordinario e il quotidiano con nuovi occhi, senza cercare risposte facili, ma immergendoti nel mondo con curiosità e attenzione. Un'esperienza che non riguarda la natura o la documentazione del paesaggio, ma una riflessione su come trasformare l’ordinario in straordinario attraverso l’arte della fotografia.

Talk “La fotografia banale” – A ingresso libero!

Il 29 marzo, dalle 17:00 alle 18:00, si terrà il talk “La fotografia banale” con Guido Harari, Maurizio Beucci e Roberto Magliano. Un’occasione imperdibile per ascoltare tre esperti che discuteranno di come la fotografia possa trasformare l’ordinario in un'opera d’arte. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Workshop Openair “Ultrabanale” – A pagamento e con posti limitati!

Il 30 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, Maurizio Beucci terrà un workshop in cui guiderà i partecipanti nell’esplorazione del concetto di “Ultrabanale”. Un workshop che ti inviterà a guardare oltre l’apparenza, scoprendo come un oggetto quotidiano possa trasformarsi in un soggetto straordinario sotto la lente della fotografia. Il costo del workshop è di €60,00, con posti limitati.

Le Formule di fruizione dell'esperienza

BOSSOLASCO ULTRABANALE offre diverse modalità di fruizione per soddisfare le esigenze di tutti:

Ultrabanale Workshop – Partecipa solo al workshop di fotografia “Ultrabanale” di Maurizio Beucci (domenica 30 marzo 2025). Costo: €60,00. Ultrabanale Taste – Partecipa al workshop di fotografia e gusta il pranzo in un ristorante tradizionale insieme a Maurizio Beucci. Costo: €100,00. Ultrabanale Agri – L’esperienza completa con aperitivo di Alta Langa DOCG, cena in uno dei ristoranti di Bossolasco, pernottamento entry-level in camera matrimoniale, workshop fotografico e pranzo in ristorante tradizionale insieme a Maurizio Beucci. Costo: €244,00 a persona (iva inclusa). Prezzo con pernottamento in camera singola: €270,00. Ultrabanale Relais – Un’esperienza esclusiva con aperitivo di Alta Langa DOCG, cena in uno dei ristoranti di Bossolasco, pernottamento in camera matrimoniale high-level, workshop fotografico e pranzo ristorante tradizionale insieme a Maurizio Beucci. Costo: €278,00 a persona (iva inclusa). Prezzo con pernottamento in camera singola: €316,00.

I Maestri della Fotografia

Maurizio Beucci è un fotografo, curatore e docente di fotografia torinese, Head of Leica Akademie Italy e Photographic Assets Manager per Leica Camera Italia. Le sue opere sono esposte in gallerie internazionali, tra cui la Leica Galerie di Milano e la Somerset House di Londra, e fanno parte della collezione permanente del Leitz Park di Wetzlar. Beucci è anche uno degli esperti di fotografia più influenti in Italia e ha curato mostre di grandi fotografi come Araki e Joel Meyerowitz .

è un fotografo, curatore e docente di fotografia torinese, Head of Leica Akademie Italy e Photographic Assets Manager per Leica Camera Italia. Le sue opere sono esposte in gallerie internazionali, tra cui la di Milano e la di Londra, e fanno parte della collezione permanente del di Wetzlar. Beucci è anche uno degli esperti di fotografia più influenti in Italia e ha curato mostre di grandi fotografi come e . Guido Harari è un fotografo iconico che ha documentato le più grandi figure della musica e della cultura contemporanea. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo e sono esposte in importanti mostre internazionali. La sua abilità nel ritrarre l’essenza dei suoi soggetti lo ha reso uno dei fotografi più amati e rispettati.

è un fotografo iconico che ha documentato le più grandi figure della musica e della cultura contemporanea. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo e sono esposte in importanti mostre internazionali. La sua abilità nel ritrarre l’essenza dei suoi soggetti lo ha reso uno dei fotografi più amati e rispettati. Roberto Magliano è il Presidente del Gruppo Fotografico Albese ed è un appassionato fotografo che da anni si dedica a promuovere la fotografia locale. Con il suo approccio personale e unico, Roberto offre un’interpretazione autentica del mondo attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica.

Arricchisci la tua esperienza!

Durante il weekend, avrai la possibilità di arricchire l’esperienza con diverse opzioni di pernottamento e una cucina gourmet che ti farà scoprire i sapori tipici dell’Alta Langa. Soggiorna in accoglienti strutture e vivi un’esperienza culinaria unica, con un aperitivo di Alta Langa DOCG, una cena gourmet e un pranzo in ristorante tradizionale insieme a Maurizio Beucci.

I posti sono limitati, quindi prenota subito la tua esperienza fotografica e non perdere l’opportunità di esplorare l’Alta Langa con occhi nuovi.

Per informazioni e prenotazioni:

+39 338 1178617

https://langhe.net/evento/bossolasco-ultrabanale-talk-workshop-fotografia-30-03-25/

LoveLanghe Tour S.r.l.

www.tour.lovelanghe.com

Unisciti a noi per un weekend che ti farà vedere la quotidianità sotto una luce nuova!