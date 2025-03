Piogge intense, numerosi gli interventi nella notte tra prosciugamenti e alberi pericolanti

Nottata impegnativa per le forti e insistenti piogge tra sabato 22 e domenica 23.



Dalla mezzanotte e fino alle 4.30 le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per un paio di prosciugamenti a Mondovì e Bene Vagienna.



A Mondovì i vigili del fuoco di Mondovì hanno svuotato dall'acqua una cabina elettrica in via Boves, quelli di Ceva a seguito di una frana a Priero sulla sp 430 hanno lavorato per rimettere in sicurezza l'area e la squadra dei volontari di Fossano ha prosciugato il sottopasso a Bene Vagienna sulla sp 206 in direzione dell'autostrada.



Infine,la squadra di Bra ha messo in sicurezza la sp 119 a seguito di un albero caduto a Baldissero D'Alba.



Tutte le squadre hanno concluso gli interventi intorno alle 4.30 di questa mattina.