“Mondovì in Circolo”: ritorna la proposta outdoor del Circolo delle Idee e di Mondovì in Grande in ricordo di Angela Figone

Ritorna anche quest’anno, in seno alla sessantaquattresima edizione della Fiera di Primavera, l’iniziativa “Mondovì in Circolo”, promossa dal Circolo delle Idee e dall’associazione Mondovì in Grande. Una proposta che guarda agli appassionati di sport e delle attività all’aria aperta, pensata per scoprire le bellezze paesaggistiche del nostro territorio in maniera lenta e sostenibile, in linea con “Mondovì in Green” ideato nel 2022 proprio da Mondovì in Grande.

Quattro i tour guidati in e-bike sul colle di San Lorenzo previsti il 12 e il 13 aprile con partenze alle ore 9.30, 11.30, 14.30 e 16.30 con ritrovo e arrivo davanti al Comune di Mondovì (corso Statuto 15). Un modo per celebrare la mobilità dolce e il turismo sostenibile, per un evento simbolicamente dedicato ad Angela Figone, l’avvocata monregalese tragicamente scomparsa nel marzo del 2024, socia fondatrice e prima presidente di Mondovì in Grande. "Quest'anno, il nostro evento assume un significato particolarmente speciale, poiché sarà dedicato ad Angela, la nostra prima presidente, oltre che cara amica - il commento dell’attuale presidente Elena Tomatis -. Fin dal 2022, con Angela avevamo proposto una prima versione di questo progetto e la sua visione ha contribuito a dare forma a ciò che oggi celebriamo. Siamo certi che avrebbe messo tutto il suo impegno e la sua passione in questo evento, come ha sempre fatto in ogni progetto in cui credeva. Continua a essere un punto di riferimento per l'associazione. Le sue idee, la sua determinazione e il suo spirito guidano le nostre scelte e il nostro operato quotidiano. Siamo convinti che l'evento sarà un successo e un’occasione per ricordare con affetto una persona straordinaria che ha contribuito in modo indelebile alla nostra crescita".

Quattro partenze giornaliere, dunque, per un’esperienza immersiva di un’ora e mezza, adatta anche ai più piccoli (100-150cm). 25€ il costo individuale con noleggio della bici elettrica, 20€ per i gruppi con almeno quattro persone, 15€ se il tour viene svolto con bici di proprietà. Nel pacchetto è compreso l’accompagnamento con le guide cicloturistiche di Outdoor-Tramontiemare, in collaborazione con il Comitato Landandé e l’aperitivo analcolico. Inoltre, ci sarà la possibilità di prendere parte ai talk del sabato e della domenica con esperti e professionisti della mobilità e degli sport outdoor.

"Un appuntamento speciale per celebrare il nostro territorio e sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche quanto mai attuali, nel ricordo di una professionista che ha inciso profondamente nel tessuto sociale della nostra città - aggiunge la presidente del Circolo delle Idee, Beatrice Perrone -. Nell’ottica di intrecciare anche quest’anno il reale con il virtuale, poi, con Mondovirtual sarà possibile provare l’ebbrezza di un tour panoramico in bici sulle nostre colline".

Una due giorni per pedalare, scoprire e vivere la natura, insomma, ma anche per assaporare i prodotti tipici grazie all’aperitivo panoramico inserito nel tour. Per prenotazioni, individuali o di gruppo, è attivo il link Eventbrite: bit.ly/4hxm6EY.

"Ringrazio anche quest’anno il Circolo delle Idee e Mondovì in Grande per la consueta vivacità organizzativa - le considerazioni dell’assessore alle Manifestazioni e alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno. -. ”Mondovì in Circolo” arricchisce la ricca offerta della Fiera di Primavera, proponendo ai giovani e alle famiglie un momento di svago, socializzazione e informazione. L’intreccio migliore per vivere appieno la nostra città e le sue eccellenze culturali e paesaggistiche".