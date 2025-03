Racconigi: messi a dimora 40 nuovo alberi sul Sentiero del Maira

A Racconigi, in occasione della giornata internazionale delle foreste e del primo giorno di Primavera, sono stati piantati sul sentiero del Maira 40 nuovi alberi (querce e carpini), donati dalla Regione Piemonte. Erano presenti alle operazioni di messa a dimora il Maresciallo Nicla Rossaro, comandante della stazione dei Carabinieri forestali di Saluzzo, il Brigadiere Andrea Renzi, dei Carabinieri forestali sempre di Saluzzo, il CAI di Racconigi, Angelo Alberelli e Carla Rolando, e Bruno Vaschetti del Centro Cicogne e Anatidi.

Hanno partecipato anche gli studenti della Classe 3E Geometri Racconigi, accompagnati dal professor Domenico Robasto, che, con entusiasmo e curiosità, hanno rivolto tante domande ai Carabinieri forestali.

Oltre a querce e carpini, il Comune ha ricevuto dalla Regione 10 betulle, che verranno utilizzate per creare un betulleto in un parco cittadino. “È stata una mattinata ricca di bellezza e del profumo degli alberi. Ringrazio tutti gli intervenuti, sempre presenti e attivi per la tutela dell’ambiente racconigese e non solo –commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- La presenza dei Carabinieri forestali è un bellissimo segno, essi sono un presidio fondamentale e un punto di riferimento prezioso per il nostro territorio”.