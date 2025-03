Da New York a Santa Clara lo sguardo di Peserico

Indipententemente dall’applicazione o meno di alcune misure economiche che potrebbero influenzare le nostre esportazioni oltreoceano, per Confezioni Peserico gli Stati Uniti continueranno a costituire il mercato di riferimento del proprio brand che, oggi, rappresenta il 35% del fatturato totale. Tanto importante da essere oggetto di valutazione di nuove aperture dopo quelle, recenti, del grande store di 300 mq su due piani di Madison Avenue a New York e di 2 monobrand a Santa Clara e Belmont. Negli Usa Peserico ha parecchi store operativi a gestione diretta ed altri in collaborazione con Bloomingdale’s, prestigiosissima catena di boutiques di elevata immagine.

Peserico da 65 anni produce abbigliamento uomo-donna di alta gamma, oltre agli accessori, è presente in gran parte del pianeta e per questo 2025 ha inserbo anche importanti aperture di monobrand in Europa ad iniziare da Cannes e Zurigo. In italia, oltre ai numerosi punti vendita multimarca, ha una decina di store propri di cui uno in via Gobbetti a Torino. Sono in fase di restyling la boutique di Forte dei Marmi che inizierà la stagione estiva con un nuovo look e la completa ristrutturazione della sede centrale di Cornedo Vicentino che tornerà operativa per il prossimo agosto.