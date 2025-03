A Savigliano un incontro sulla biodiversità

Sabato 29 marzo si parlerà di biodiversità con l'Associazione Attività e Cultura per Savigliano OdV.

L'incontro dal titolo "Progetti per la conservazione della biodiversità: l'esempio del Centro Cicogne di Racconigi" si terrà nel Salone della Società Mutuo Soccorso (piazza Cesare Battisti 8 1° piano) alle 16. Interverrà come relatrice Gabriella Vaschetti - Medico veterinario - Responsabile scientifico Centro che, in occasione dei 40 anni dalla fondazione, cui si è affiancato dal 2000 il CRAS ( Centro per il Recupero Animali Selvatici) Gabriella Vaschetti - figlia del fondatore Bruno Vaschetti - racconterà la storia coraggiosa del progetto, i suoi sviluppi fino ad oggi e le prospettive future.

Ingresso libero.