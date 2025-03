Alba, studenti stranieri in visita al palazzo comunale

Oggi, martedì 25 marzo, l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi ha salutato e accolto a palazzo comunale due gruppi di studenti in visita alla città.

Il primo gruppo è costituito da una quindicina di studenti di Medford, nello Stato dell’Oregon, (17 18 anni), accompagnati dalla presidente e vicepresidente del comitato Alba-Medford Luisella Vernone e Pino Dutto, dalla professoressa Toppino e dal dirigente Buongarzone dei Licei Artistico e Classico. Ospiti delle famiglie di Alba, faranno un tour che li vedrà impegnati nei prossimi giorni nella visita delle nostre colline, di Torino e di Milano. Per loro sono stati organizzati anche momenti di festa e di aggregazione con i loro coetanei albesi. Il 5 aprile faranno ritorno negli Stati Uniti, non prima aver salutato nuovamente in modo ufficiale la città gemella e il suo sindaco.

Il secondo gruppo è stato accolto dal sindaco e dall'assessore ed era composto da studenti francesi e spagnoli, in viaggio in Italia nell’ambito degli scambi internazionali che le scuole intrattengono all'interno del progetto Erasmus+.

Gli amministratori hanno raccontato in breve la storia della Città e donato loro due pubblicazioni fotografiche del territorio ed agli accompagnatori una spilla con lo stemma della città come simbolo di amicizia e ospitalità nella comunità.

La visita si è conclusa con una foto collettiva sullo scalone monumentale per poi proseguire verso i maggiori siti di interesse culturale e turistico del territorio e del nord ovest.

Dicono il sindaco e l’assessore Tibaldi: «Abbiamo portato ai ragazzi il saluto di tutta l’Amministrazione cittadina accogliendoli nella sala consiliare del palazzo comunale. Un momento di scambio in cui ci siamo raccontati reciprocamente. Abbiamo colto nei ragazzi l’interesse per le nostre attività di gemellaggio e siamo stati piacevolmente colpiti dall’entusiasmo e dalla curiosità nel compiere questo breve ma intenso viaggio nei nostri territori.»