Gli esercizi convenzionati Mooney nella provincia di Cuneo possono ora vendere anche i biglietti del treno Arenaways

I biglietti del treno Arenaways sono ora disponibili anche presso le rivendite convenzionate Mooney. Lungo la tratta servita dalla compagnia ferroviaria torinese sono state così aggiunte ulteriori 40 rivendite, ma sono 178 in totale gli esercizi commerciali dislocati in tutta la provincia Granda che possono vendere anche i titoli di viaggio per la Cuneo-Saluzzo-Savigliano.

L’elenco dettagliato di tutte le rivendite convenzionate è consultabile sul sito Mooney nella sezione Store Locator; in particolare, i nuovi 40 punti Mooney presenti lungo la tratta sono distribuiti: uno a Manta, due a Busca e Costigliole Saluzzo, tre a Verzuolo, sei a Saluzzo, sette a Savigliano e ventuno a Cuneo.

Come preannunciato da Arenaways : "essendo stata ulteriormente rafforzata la rete di vendita fisica, d’ora in poi l’acquisto a bordo comporterà un sovrapprezzo di 5 euro su ogni biglietto emesso".

Matteo Arena, Direttore Generale della impresa commenta : "Con l’attivazione sul circuito Mooney si rafforza la rete di vendita Arenaways, una rete capillare e variegata che abbraccia digitale e cartaceo e si estende ovunque. Siamo persuasi che la cultura del treno si crei anche attraverso la diversificazione delle modalità di acquisto dei biglietti ed una penetrazione sempre maggiore sul territorio, perciò siamo molto felici di questa partnership".

A due mesi dall’avvio del servizio, domani mercoledì 26 marzo alle ore 18:45 presso i locali del bar della stazione di Saluzzo si terrà il secondo appuntamento di “Parole al Treno – Arenaways incontra”, una prassi operativa che vuole monitorare lo stato dell’offerta attraverso il punto di vista dei suoiutilizzatori reali.

L’incontro, ad ingresso gratuito, permetterà un dialogo diretto fra il management della Compagnia e i passeggeri della linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano per raccogliere segnalazioni, osservazioni e chiarire dubbi "nella convinzione - sottolineano da Arenaways - che solo ascoltando la voce di utilizza fattivamenteil treno si possa creare il servizio migliore.

A proposito di Arenaways: è un marchio di proprietà di Longitude Holding Srl, impresa ferroviaria fondata a Torino nel 2021 da un pool di investitori con oltre 30 anni di esperienza nel settore. Arenaways ha come obiettivo la ridefinizione del viaggio in treno, applicando criteri di innovazione e qualità. Due mesi prima dell'avvio dell'operatività sulla tratta ex sospesa Cuneo-Saluzzo-Savigliano, Arenaways ha ampliato la propria compagine sociale attraverso l'ingresso di due realtà leader di settore sul mercato europeo: Renfe Proyectos Internacionales e Serena Industrial Partners. Arenaways punta ad estendere nel tempo il proprio servizio anche ad altre linee cosiddette secondarie fino ai collegamenti InterCity sulle direttrici Nord Ovest - Nord Est e Nord-Centro-Sud.