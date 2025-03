Il lagnaschese Andrea Bodrero debutta nel mondo del giallo con il thriller "Aiutami"

Dopo il successo del volume dedicato al Carnevale del paese, intitolato ‘Eravamo giovani e belli’, il lagnaschese Andrea Bodrero, classe 1967 e operaio, torna con una nuova avventura letteraria: il thriller ‘Aiutami’.

Il libro, disponibile da oggi, martedì 25 marzo, nelle librerie e sul sito della casa editrice Nerosubianco di Cuneo, sarà presentato giovedì 27 marzo, alle 21, ai Castelli di Lagnasco, con ingresso libero.

"Non sono uno scrittore, un insegnante o un esperto di letteratura - racconta Andrea Bodrero - Sono solamente un operaio con licenza media, con tante passioni, fantasia e sogni. Naturalmente, come tutti, ho anche dei rimpianti, ma non volevo assolutamente rimproverarmi quello di non aver provato a scrivere un libro. Con testardaggine, ce l’ho fatta e sono anche riuscito a pubblicarlo con la casa editrice ‘Nerosubianco’ di Cuneo. Non mi sembra vero!” - afferma con entusiasmo il neo 'giallista'.

Il romanzo nasce da un'esperienza onirica particolare vissuta dall'autore. "Non mi riferisco solo al fatto che per me, riuscire a scriverlo era un sogno nel cassetto, bensì perché una notte, esattamente tra il 6 e il 7 dicembre del 2020, mentre mi trovavo tranquillamente addormentato tra le ‘braccia di Morfeo’, ho fatto un sogno che al risveglio era ben impresso nella mia mente, come se avessi appena visto un film. Tutto quello che ho narrato in questo libro è frutto della mia fantasia ma soprattutto di una notte tormentata, in cui il mio cervello ha creato una storia e, come se non bastasse, alla fine del sogno ho anche visto il libro realizzato con tanto di copertina".

L’amore per la lettura ha svolto un ruolo chiave nel processo creativo dello scrittore, specialmente durante il periodo di lockdown imposto dal Covid.

"Proprio allora – spiega Bodrero - ho ripreso una mia passione trascurata negli ultimi tempi, la lettura. I generi da me preferiti variano dall’avventura ai gialli, dallo sport allo spionaggio, con una predilezione per Clive Cussler, Jeffery Deaver, Dan Brown, Giorgio Faletti, ma soprattutto impazzisco per Ken Follett, specialmente per le opere ambientate nella Seconda Guerra Mondiale"

Dopo aver raccolto appunti e sviluppato la trama, Bodrero ha scelto di ambientare il romanzo a Cuneo, il capoluogo della sua provincia, per un thriller da raccontare tutto d’un fiato.

“Ho ritenuto Cuneo il posto adatto, e anche grazie ai numerosi sopralluoghi in bicicletta sono riuscito a trasformare la mia fantasia in realtà. Non ho assolutamente idea se si tratti o meno di qualcosa già narrato”.

Il percorso di scrittura non è stato semplice, ma grazie all’incoraggiamento della sua famiglia e degli amici, l’opera ha preso forma.

"Le vicissitudini della vita mi hanno bloccato varie volte. Gli appunti si moltiplicavano, le pagine scritte un po’ meno, e quasi nel punto di mollare tutto, grazie alla collaborazione e l’aiuto dei miei due nipoti, Luca e Paolo, e le insistenze di chi era a conoscenza del progetto, ad agosto del 2023 ho ripreso con decisione ed a ottobre il libro era terminato"

La casa editrice ‘Nerosubianco’ di Cuneo ha trovato interessante il suo lavoro, rendendo possibile la pubblicazione.

“Ho avuto la fortuna che la casa editrice di Sabrina Ferrero, trovasse interessante il mio lavoro e con le opportune correzioni e modifiche, il sogno di quasi 5 anni fa, ora si è materializzato diventando realtà. Sono così orgoglioso di poter affermare che il mio giallo ‘Aiutami’ sarà disponibile dal 25 marzo nelle librerie, sul sito della casa editrice e sulle più famose piattaforme di acquisti online".

Il romanzo non è solo una storia avvincente, ma un omaggio alle cose più importanti per l'autore.

"I personaggi prendono vita man mano che la scrittura va avanti e le storie si intrecciano. In tutto ciò ho voluto inserire le cose per me più importanti: la famiglia, gli amici, la musica e un piccolo accenno della mia grande passione per i rally. Ho creato una vera e propria colonna sonora che asseconda le varie situazioni narrate, con canzoni e artisti che mi hanno accompagnato nel corso della mia vita, con la speranza che i lettori, ascoltandole, possano apprezzarle e vivere le mie stesse emozioni".

Infine, Andrea Bodrero rivela un dettaglio interessante sul suo processo creativo.

"Tutti i protagonisti del libro sono amici o familiari esistenti che ho voluto rendere, a loro insaputa, partecipi in questa avventura. Per questioni di privacy non ho potuto usare i loro cognomi e naturalmente i riferimenti dei fatti narrati ed i personaggi sono del tutto puramente casuali".