L’Ucid Piemonte incontra il presidente nazionale Gianluca Galletti ad Alba

In occasione dei festeggiamenti per i 130 anni della Banca d’Alba, Gianluca Galletti, già ministro dell’Ambiente e presidente nazionale dell’UCID dal 2020, nonché presidente di Emilbanca, è arrivato in città. E l’opportunità non è sfuggita a Paolo Porrino, presidente dell’UCID Piemonte, che ha colto il momento per organizzare un incontro con i vertici dell’associazione regionale.

Un’occasione di confronto e di dialogo, voluta per fare il punto sulla situazione dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti a livello territoriale e avviare un primo contatto ufficiale con le istituzioni locali in vista di future collaborazioni.

Attorno a Galletti si sono ritrovati, oltre al promotore dell’iniziativa Paolo Porrino, nomi di rilievo dell’associazione a livello nazionale e regionale: Riccardo Ghidella, past president nazionale, Luigi Gentile, vicepresidente regionale, Silvia Tabasso, segretario regionale, Paolo Bassignana, tesoriere regionale.

Erano inoltre presenti i presidenti delle sezioni locali: Simone Solaro per Asti, Vittorio Donati per Biella, Enrico Testa per Cuneo con il segretario Fulvio Bardella, Marco Lazzarino per Torino.

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti del mondo ecclesiastico e istituzionale: Mons. Francesco Ravinale, consulente ecclesiastico del gruppo UCID Piemonte, Mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba, il sindaco di Bra Giovanni Fogliato e il sindaco di Alba Alberto Gatto.

Completa il quadro una significativa rappresentanza del mondo bancario, con il presidente della Banca d’Alba Tino Cornaglia, il direttore generale Enzo Cazzullo, Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, Stefano Quadro, segretario della Fondazione Banca d’Alba, e Pierpaolo Stra, vicepresidente di ICREA e della stessa Banca d’Alba.