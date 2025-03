PALLACANESTRO / L’Under 17 Gold di Farigliano vola alla fase per il titolo regionale

Positivi risultati nell'ultimo fine settimana per la Pallacanestro Farigliano, che guadagna una storica qualificazione col gruppo di Alberione e Casetta. L’Under 19 espugna il difficile campo di Nichelino.

Under 19

NICHELINO 2000 51 - PF 57

Buona vittoria esterna dei ragazzi fariglianesi sul difficile campo di Nichelino, contro una squadra molto tosta che ha alternato difesa a zona e a uomo. La PF ha condotto il match per 40 minuti, raggiungendo il +16, per poi chiudere 21-33 a metà partita. Nel secondo tempo, però, gli avversari hanno cambiato marcia in attacco e le percentuali fariglianesi sono scese, consentendo ai padroni di casa di arrivare fino al -5. A quel punto, i ragazzi di coach Alberione-Casetta si sono ricompattati, gestendo nel miglior modo gli ultimi minuti.

PF. Alberione, Fresia Dotta, Manera, Manzi, Racca, Roagna, Sabena, Viara, Zoppi A., Zoppi L. All. Alberione, Casetta.

Under 17 Gold

PF 66 - ABET BRA 51

Nell’atteso derby contro Bra, che all'andata aveva messo in forte difficoltà la PF, nei primi tre minuti Farigliano va sotto 0-10. Il timeout "chiarificatore" porta ai primi canestri, anche se al 10' il punteggio recita 11-17. Al rientro in campo, Farigliano cambia marcia e aumenta anche la fiducia in attacco, portandosi avanti per 31-27. Nel secondo tempo la PF parte bene, mantenendo un margine di dieci punti di vantaggio, fino a gestire il match nell’ultimo quarto. Con la contemporanea sconfitta di Franzin Val Noce a Corneliano, questa vittoria significa la qualificazione alla fase top per il titolo regionale: una storica prima volta nella storia della PF Under 17 Gold. Il merito va condiviso con i ragazzi del maxi gruppo di allenamento, che hanno raggiunto la fase top anche nell’Under 17 Uisp con la casacca del Basket Carrù.

PF. Alberione, Fresia Dotta, Grosso, Lasagna, Manera, Mariani, Roagna, Viara, Zavattero Bottero, Zoppi A. All. Alberione, Casetta.

Under 15 Femminile

BEA CHIERI 60 - PF 38

Partita dai due volti, anche influenzata da assenze importanti. La PF parte un po’ spenta, e le padrone di casa si portano avanti alla pausa lunga sul 32-13. Il terzo quarto è disastroso, nonostante le riprese e gli accorgimenti nello spogliatoio da parte dei coach: Chieri prende il largo e le ragazze langarole staccano la spina, perdendo il quarto 24-6. Arriva poi, finalmente, una piccola rivalsa nell’ultima frazione di gioco.

PF. Ascheri, Borgese, Depiano, Cannas, Cagnassi, Rosso B., Rosso G., Terreno, Edosomwan. All. Pecchenino, Cagnassi, Schellino.

Under 13 Gold

PF 43 - BEA CHIERI 45

Ultima partita casalinga per i fariglianesi nella fase top. La partita inizia in modo molto contratto: la PF passa prima in vantaggio, poi è Chieri a chiudere il quarto avanti sull’8-12. Il secondo periodo prosegue sulla falsa riga del precedente e Farigliano va al riposo sotto di 2 punti. Il rientro dagli spogliatoi è però disastroso e i fariglianesi finiscono addirittura sotto di 13 punti sul 24-37. L’ultimo quarto vede la PF rimontare vigorosamente fino ad ottenere il vantaggio sul 42-41, ma è poi Bea Chieri a chiudere bene in difesa e ottenere la vittoria sul 43-45.

PF. Aimasso, Borra, Grosso, Pecchenino, Qafaloku, Romana, Bruno, Cappellino, Defilippi, Rinaudo. All. Giachello.

Under 13 Silver

PROMOSPORT CUNEO 55 - PF PORTLAND 23

Nel campionato Under 13 Silver, la PF fa visita alla fortissima Cuneo, terza in classifica con sole tre battute d'arresto in tutta la stagione. I giovani fariglianesi, a ranghi ridotti a causa di molte assenze importanti, nonostante la sconfitta, giocano un'ottima partita e mettono in difficoltà i forti avversari per tutti i 40 minuti. Da ricordare come i ragazzi stiano affrontando dignitosamente un campionato per loro proibitivo, addirittura sotto leva di due anni.

PF. Albarello, Basso, Calleri, Gambera, Galliano, Gallo, Griseri, Giordano. All. Bolgioni.

Under 13 Femminile – Complimenti a Greta e a Clara!

Grazie alla collaborazione tra la PF e il Basket Borsi Ceva, le nostre due atlete Greta Bongioanni e Clara Dutto, dopo la bella esperienza della Carnival Cup di Cuneo, continuano il prestito nella squadra Under 13 femminile cebana per le ultime cinque partite di campionato. Un’ottima occasione di crescita per le due pieffine, che hanno contribuito alla bellissima e sofferta vittoria casalinga contro Avigliana, col punteggio di 37-35.

Aquilotti Big

Buona prestazione per i giovani fariglianesi che, alla SportArea di Cuneo, affrontano le due formazioni padrone di casa. Nel primo match la PF parte forte, per poi farsi recuperare ed essere beffata dalla formazione cuneese all’ultimo secondo, mentre nella seconda partita la PF riesce a indirizzare fin da subito il match a proprio favore.

PF. Novarese, Pittavino, Bertone, Lubatti, Hincu, Gjecaj, Calleri, Roà, Fia, Dalmasso, Caliman, Filippi, Chionetti. All. Schellino.