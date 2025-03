Gli Asparagi Dolci di Revello di Piero Fraire: un’eccellenza stagionale

Fedeli al ritmo delle stagioni, gli asparagi di Piero Fraire sono un appuntamento atteso con entusiasmo da clienti e ristoranti. In vista di Pasqua, la produzione raggiunge il picco della sua squisitezza.

Questa specialità regale, coltivata sotto lo sguardo del Monviso, è già disponibile come primizia al banco di Piero, ogni mercoledì e sabato al Mercato della Terra di Saluzzo.

L’anno scorso, ad aprile, persino Beppe Gandolfo è voluto andare a trovare Piero nelle sue asparagiaie e con la sua troupe ha realizzato un ampio servizio su questa eccellenza, servizio poi andato in onda su Italia1 per Studio Aperto Mag nel mese di luglio.

Come sempre, è bene sapere che gli autentici Asparagi Dolci di Revello si trovano esclusivamente da lui, oppure presso il negozio 4 Stagioni in Via Giolitti a Revello e il negozio di frutta e verdura L’Orto del Gallo a Cuneo. Per essere certi della loro originalità, controllate che riportino il marchio De.Co. Revello. Qualsiasi altro asparago spacciato per tale, offerto altrove, è senz’altro un’imitazione: diffidate!

L’Asparago Dolce di Revello di Piero Fraire vanta la certificazione De.Co. dal Comune di Revello e il riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole. Si distingue per peculiarità uniche: un profumo inconfondibile, una tenerezza straordinaria, l’assenza di retrogusti sgradevoli e una digeribilità impeccabile.

La varietà Eros, protagonista di questa produzione, si presenta con un aspetto elegante: “Forma regolare, turrione pieno e compatto, apice ben chiuso, colore verde con lievi sfumature viola e un profumo delicato. Al palato è dolce, tenero e privo di fibrosità”.

Le asparagiaie dell’Azienda Agricola di Piero si estendono su terreni fluviali sabbiosi, ideali per questa coltura: il suolo drena l’acqua in eccesso, mantenendo l’umidità perfetta per preservare sapore e aroma. L’irrigazione, preziosa e pura, è garantita dall’acqua del Po. Parte della coltivazione avviene in serre, per anticipare la raccolta, mentre il resto cresce in campi aperti, dove da metà aprile si procede con la raccolta manuale, usando un attrezzo speciale ideato dallo stesso Piero. Da sottolineare l’approccio naturale: niente chimica, niente anticrittogamici, solo diserbo con lavoro manuale o meccanico.

Per apprezzarlo al meglio, l’Asparago Dolce di Revello va appena scottato o cotto al vapore, condito semplicemente con burro e parmigiano. Tra le varietà coltivate da Piero spicca anche l’Asparago Cardinale, dolcissimo e tenero, perfetto persino crudo, a fettine sottili in insalata, con un filo d’olio e limone.

Piero vi aspetta al Mercato della Terra di Saluzzo, sotto l’Ala di Ferro, ogni mercoledì e sabato, non solo con i suoi asparagi, ma anche con una selezione di ortaggi e frutti di stagione, tutti coltivati naturalmente, genuini e ricchi di gusto e benessere.

E’ possibile inoltre poter ordinare la spesa di ortaggi e frutta tramite l’iscrizione al Servizio su Whatsapp - 328.8057705, e ritirare la spesa al mercato, oppure richiederne la consegna a casa.

www.asparagorevello.com - https://www.facebook.com/asparagodolcedirevello/