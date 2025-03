Sicurezza sul lavoro, Studio Quality spiega perché la certificazione ISO 45001 è fondamentale per le aziende [VIDEO]

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi che mette aziende e lavoratori allo stesso livello, azzerando le gerarchie. La prevenzione è il primo passo verso la riduzione di infortuni e peggio ancora di morti. Per adeguarsi e formarsi uno tra gli strumenti fondamentali è la certificazione ISO 45001. Di questo si occupa anche Studio Quality, ufficio di consulenza e servizi per il lavoro con sede a Borgo San Dalmazzo e Alba, che con la sua attività accompagna le aziende in questo percorso.

La ISO 45001 è la norma internazionale per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e a presentarne il valore e i vantaggi per Studio Quality è Alessandro Racca, coordinatore tecnico.



Guarda qui il video:



“Aiuta le aziende, grandi o piccole, a prevenire incidenti, migliorare le condizioni di lavoro e rispettare la normativa vigente – spiega Racca -. Adottarla correttamente significa non solo proteggere i lavoratori, ma anche ridurre i rischi e migliorare l’efficienza aziendale. Oltre a garantire un ambiente di lavoro più sicuro, la certificazione ISO 45001 porta benefici concreti: riduce il rischio di sanzioni, migliora la reputazione aziendale e può persino dare un vantaggio competitivo nelle gare d’appalto. Inoltre, coinvolge attivamente i dipendenti nella sicurezza, creando una cultura più solida e responsabile”.



Le aziende che investono su salute e sicurezza sul lavoro possono inoltre contare sui finanziamenti a fondo perduto del bando Inail ISI 2025, che riconosce come spese ammissibili quelle per la certificazione ISO 45001.



“Nello specifico – chiarisce Racca - prevede un contributo a fondo perduto del 65% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 130.000 euro di contributo. È sicuramente un’opportunità imperdibile”.



Per info e consulenze visitare il sito o rivolgersi a Studio Quality