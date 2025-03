Collisioni porta ad Alba anche Bresh, Rkomi, Digital Astro e 22Simba

Sarà Bresh, l’headliner della giornata di venerdì 11 luglio a Collisioni per la sua unica data estiva nel nord Italia, dopo aver annunciato il tour nei palasport (data zero il 25 ottobre a Jesoloi) che lo vedrà per la prima volta protagonista dal vivo sui palchi estivi in giro per l’Italia con il “Marea Tour ” portando da Nord a Sud la sua musica e la sua energia.

A salire sul palco della giornata del venerdì di Collisioni, con 5 ore di musica live non stop, anche Rkomi autore di “Aeroplanini di Carta” e “La Coda del Diavolo”, per la sua unica data in Piemonte del Decrescendo Tour, che porterà nelle piazze italiane il sound inconfondibile del cantante cresciuto nella periferia di Milano, di cui a breve si attende il nuovo album.

La lunga maratona musicale del festival presenterà un altro artista fra i più interessanti della nuova scena urban: Digital Astro, pseudonimo di Rida Amaouch, nato ad Acireale nel 2000 da genitori marocchini, che ha conquistato il grande pubblico con la sua “Peter Parker”.

La line-up di venerdì 11 luglio non termina qui e vedrà protagonista anche 22Simba, il rapper classe 2002 che si è fatto conoscere nel gennaio del 2021 con il suo primo EP “Falene”, seguito tre anni dopo dall'album “Isolamento Di Gruppo”.

Un solo ticket per cinque concerti, valido per tutti gli show previsti nella giornata di venerdì 11 luglio. Biglietti disponibili on line da ora su Ticketone, e sugli altri circuiti autorizzati. Biglietto Regular con posto unico in piedi al costo di 39.80 €. Golden Pit 57.50.

Collisioni è reso possibile grazie a Ministero dei Beni Culturali, Regione Piemonte, Città di Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d’Alba, Latterie Inalpi, Mercatò, Italy Good Wines, San Bernardo, Associazione Commercianti Albesi, Distillerie Berta, Compral, Michelis, Baratti e Milano.



BRESH

Nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori più apprezzati degli ultimi anni. Bresh proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, e in questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.

Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno. Nel 2021 pubblica il singolo “Angelina Jolie”, hit certificata 4 volte platino, e a marzo dell’anno successivo, “Oro Blu” (doppio platino), il suo secondo album che debutta #1 nella classifica Fimi/GfK dei dischi più venduti. Nell’autunno si esibisce nel suo primo tour nei grandi club, registrando il sold out in tutte le date.

L’anno 2023 si apre con la pubblicazione di “Guasto d’amore” (5x platino), canzone dedicata al Genoa, la sua squadra del cuore che l’ha adottata come inno, e a Genova, sua città natale. Il brano debutta direttamente alla prima posizione nella classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.

Ad aprile esce “Altamente mia” (doppio platino), che si aggiudica il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, e “Parafulmini” (3x platino), brano con Ernia e Fabri Fibra, tra i brani più suonati dalle radio durante l’estate 2023, raggiungendo anche il #1 della classifica EarOne.

Nell’estate 2023 Bresh torna a esibirsi live 15 date nelle principali città italiane, al Rock in Roma, in due date sold out nella sua Genova e davanti a 10mila persone al Carroponte di Milano, completamente sold out, per poi tornare a settembre con un nuovo singolo, “Nightmares” (doppio platino), insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

A febbraio 2024, Bresh è ospite al Festival di Sanremo in ben due occasioni: nella terza serata esegue “Guasto d'amore”, mentre nella serata delle cover affianca Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.

A maggio 2024 esce il singolo “Torcida” (platino), il cui video è stato girato durante il soggiorno di Bresh in Brasile.

A dicembre 2024 viene annunciata la sua partecipazione al 75° Festival di Sanremo. Bresh è in gara con il brano “La tana del granchio” e durante la serata dedicata alle cover si esibisce insieme a Cristiano De André nel brano in dialetto genovese “Crêuza de mä” di Fabrizio De André.

RKOMI

Pseudonimo di Mirko Martorana, è un rapper e cantante italiano. Classe 1994, è cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, a Milano, dove viene a contatto per la prima volta con il rap. Curioso e intellettualmente avido fin da ragazzino, si fa notare per la prima volta nel 2016 con l’EP “Dasein Sollen”, ispirato all’ontologia del filosofo Heidegger. Insieme ad artisti come Sfera Ebbasta, Tedua, Ernia e Izi è stato parte della cosiddetta “generazione 2016”: un gruppo di amici che, partendo letteralmente dalla strada, nel giro di pochi anni è riuscito a portare il rap italiano in cima a tutte le classifiche. L’eterna sete di ricerca lo ha portato a esplorare anche molti altri generi musicali, lavorando in studio con strumentisti di primo piano e intraprendendo uno studio rigoroso della musica suonata. Il risultato sono album apprezzatissimi come “Io in Terra” (2017, 1 x platino), “Dove gli occhi non arrivano” (2019, 2 x platino), e soprattutto “Taxi Driver” (2021, 8 x platino, 30 x platino e 3 x Oro per i singoli), un successo senza precedenti, che arriva a diventare il disco più venduto dell’anno. Dopo la partecipazione a Sanremo 2022 con “Insuperabile” e il lungo tour che lo ha portato a esibirsi davanti a decine di migliaia di spettatori in tutta Italia, nel 2023 Rkomi si è preso una pausa per dedicarsi poi ad un side project con Irama, “No Stress”: un album, variegato e sperimentale, concepito volutamente fin dal titolo per sfuggire ai meccanismi della fama a tutti i costi e alla dittatura dei numeri.

DIGITAL ASTRO

Rida Amhaouch, in arte Digital Astro, nasce ad Acireale, in provincia di Catania, nel luglio del 2000. I suoi genitori, originari del Marocco, quando Rida è ancora piccolissimo decidono di trasferirsi per lavoro a Salsomaggiore Terme, nel parmense. La passione per la musica si radica in Astro fin da bambino. Inizia a scrivere rime prestissimo, a 13 anni, ma le prime registrazioni rudimentali le fa a 16.

Nel 2020 Ghali mostra per la prima volta interesse nei suoi confronti e l'anno successivo Astro firma con Sto, la label del rapper tunisino. Dopo l'uscita di diversi singoli arriva la pubblicazione del suo EP d'esordio “Vendetta”. Nel corso del 2023 prende parte a importanti release del panorama musicale urban, al fianco di alcuni dei nomi più in vista della scena. A dicembre esce “PIZZA KEBAB Vol.1”, il nuovo album di Ghali in cui Digital Astro partecipa nel brano "Celine". Il più grande successo del 2023 è però “PANINARO”, singolo in collaborazione coi soci Tony Boy e Artie 5ive, che arriva a essere certificato disco d’oro in pochissimo tempo. Nel 2024, dopo i singoli “IN QUALCHE MODO”, “Kiss Kiss” con Ghali e Tony Boy e “Wifey” insieme a Guè, Astro pubblica il suo primo album ufficiale omonimo il 4 ottobre per Warner Music Italia.

22SIMBA

22simba, nome d'arte di Andrea Meazza, è un rapper italiano classe ‘02, originario di Saronno. Il numero nel suo nome d'arte è sia un riferimento al numero di maglia dell'ex-calciatore brasiliano Kaká sia un tributo al rapper italiano Cranio Randagio, venuto a mancare l'anno in cui avrebbe dovuto compiere proprio 22 anni. Si avvicina al rap iniziando con il freestyle per poi scrivere i primi testi. Nel gennaio del 2021 pubblica il suo primo EP, “Falene”, seguito tre anni dopo dall'album “Isolamento Di Gruppo”.