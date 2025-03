Al CFPCemon il label di eccellenza per il Programma Erasmus+ 2021-2027

La scorsa settimana, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ha conferito al CFPCemon il prestigioso riconoscimento che attesta la qualità del lavoro svolto dall’ente di formazione nell’ambito della mobilità internazionale e della cooperazione europea per l’istruzione e la formazione professionale (VET - Vocational Education and Training). Questo attestato certifica il livello di eccellenza raggiunto dal CFPCemon nelle attività di mobilità europea, premiando la gestione efficace e la qualità dell’esperienza formativa offerta ai partecipanti.

L’ente si occupa di progetti europei da più di 10 anni ed è accreditato Erasmus dal 2021, Inoltre, con l’avvio ufficiale delle attività del Campus Mondovì, da gennaio 2024 ha potuto accogliere a Mondovì quasi 250 persone che hanno soggiornato qui per attività di tirocinio o formazione.

“Spagna, Belgio, Germania, Francia, Romania, Grecia, Finlandia, Repubblica Ceca, Portogallo Polonia, Croazia, Olanda, Turchia e Cipro sono le nazionalità degli ospiti arrivati finora ma il nostro obiettivo è sviluppare le mobilità anche al di fuori dell’Europa”- spiega Irene Cornaglia, Project manager del Cfpcemon –. Inoltre la nostra attività viaggia anche in senso contrario, inviando in Erasmus i nostri studenti, con l’obiettivo di dar loro uno strumento facile per esplorare nuove culture, apprendere competenze professionali differenti e riportarle sul territorio, contribuendo alla sua crescita e sviluppo”.

Questo intenso scambio culturale e professionale ha arricchito sia gli ospiti stranieri che il territorio locale, creando sinergie e opportunità di crescita per studenti, docenti e aziende del monregalese, cebano e fossanese.

“Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo per il nostro ente di formazione - ha dichiarato il Direttore Marco Lombardi -, il Label di Eccellenza attesta l’impegno che da anni mettiamo nella promozione della mobilità internazionale e nel portare nuove contaminazioni sul nostro territorio. Continueremo su questa strada con ancora maggiore determinazione”.

Il CFPCemon prosegue così il suo impegno nell’offrire esperienze formative d’eccellenza, promuovendo lo scambio di conoscenze e competenze a livello internazionale e valorizzando il territorio attraverso progetti innovativi e inclusivi.