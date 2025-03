Bra si conferma "Città del dono"

Nella prestigiosa cornice dell'Auditorium Bper Banca, ancora una volta "Bra Città del Dono" ha brillato di vita grazie all'impegno di ADMO & AIDO & AVIS & FIDAS che, visto il successo sinergico ottenuto nel 2024, hanno fortemente voluto mettere sul palco un'altra occasione di spettacolo, creando un'occasione di azione sociale importante per la comunità nazionale tutta.

Ecco allora che grazie alla collaborazione con Fondazione Fossano Musica, l'indispensabile supporto operativo dell'Amministrazione Comunale di Bra, il contributo del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo e naturalmente Bper Banca proprietaria della bella "struttura spettacolo", son saliti sul palco il gruppo corale dei Voxes, abilmente diretti dal maestro Guido Giordano, esibendosi per un affollato (sold out) pubblico che ha così potuto trascorrere un momento di sana piacevolezza artistica su brani che di volta in volta hanno portato sentimento, emozione, ricordo e memoria.

"Ancora una volta lavorare in squadra ha permesso di dar nel segno del bersaglio a favore della prevenzione e tutela della vita" - afferma l'esperto presidente di AVIS Bra Armando Verrua a cui fa eco il riferimento l'apprezzato dirigente FIDAS Tomaso Allocco - "Esser riusciti a portare una riflessione in un clima quasi magico di certo porterà l'aumento delle donazioni di sangue e derivati un risultato quantomai prezioso ed utile a tutti".

"Siamo certi che anche per la donazione di midollo esser riusciti a portare cultura ed informazione in un contesto di sana positività porterà nel breve risultati sensibili di certo positivi"- afferma Rosanna Roagna volontario di ADMO con Gianfranco Vergnano, vulcanico dirigente di AIDO che conclude -: L'unione fa la forza ed aver dato concretezza ad un sano gioco di squadra per tutte le realtà associative dedicate al "dono dato" sarà utile a regalare una speranza preziosa anche a tutti gli oltre 8000 pazienti in lista d'attesa per un trapianto".

A coordinare l'evento spettacolo Luciano Messa e Sergio Provera che con abilità, competenza e professionalità hanno saputo mettere quella ciliegina su una torta a marchio Voxes, ensemble vocale a cappella, nati nel 2005 e sulla scena da ben vent'anni, abili creatori di un sound originale ed unico, di assoluto impatto che il prolungato applauso al termine del concerto ha ampiamente sottolineato.

Ricco il parterre delle autorità presenti in particolare il Sindaco Fogliato, l'Assessore Gramaglia ed il dirigente CONI Point Cuneo Paolo Barbero, personalità da tempo attente e vicine al "dono", azione di welfare di grande peso e significato.