Davide Riberi alla guida del sindacato Sicet Cuneo

Da oggi, 26 marzo, Davide Riberi è il nuovo segretario generale del sindacato Sicet di Cuneo.

La sua elezione è avvenuta durante la riunione del consiglio direttivo del sindacato Inquilini Case e Territorio, tenutasi questa mattina presso la sede Cisl di Cuneo, nel salone Bertolino, in occasione del 10° Congresso. Lo slogan del Congresso è: “Casa, ambiente e partecipazione”, promuovendo il diritto alla casa e alla città per il progresso sociale e democratico del nostro Paese.

Davide Riberi in segreteria territoriale sarà affiancato da Daniele Racca con l’incarico di Segretario aggiunto e La Spina Maurizio come componente di Segreteria.

Alla riunione hanno partecipato, insieme ai delegati, il Segretario regionale del Sicet Giovanni Baratta e Enrico Solavagione, Segretario generale dell’Ust Cisl Cuneo, con Rinaldo Olocco nel ruolo di Presidente dell’assise.

La mattinata è iniziata con la relazione del Segretario uscente Daniele Racca, che dal 2009 ha guidato il Sindacato Inquilini Casa e Territorio della Cisl. Nella sua relazione, ha sottolineato che il diritto alla casa, all’ambiente e alla partecipazione attiva significa affrontare il cuore delle sfide che attraversano le nostre città e i nostri territori.

Daniele ha dichiarato, rivolgendosi all’assemblea: “ogni trasformazione urbana deve essere giusta ed efficace, e ciò è possibile solo con il coinvolgimento delle persone. Questa partecipazione deve essere attiva da parte di tutti, sia pubblico che privato”.

Durante la mattinata sono intervenuti anche, oltre ai Segretari generali di categoria e Responsabili dei Servizi, Paola Olivero Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cuneo, Giancarlo Isaia Dirigente ATC Piemonte Sud e Olga Bertaina Segretaria dell’Unione Inquilini.

Anche il Segretario generale Sicet Piemonte, Giovanni Baratta, nel suo intervento ha voluto porre l’accento sul fatto che: “il ruolo decisivo dell’edilizia pubblica in questo processo è fondamentale per affrontare i problemi abitativi delle fasce più fragili della popolazione e per consentire una vera integrazione”.

Le conclusioni del Congresso sono state affidate a Enrico Solavagione, Segretario generale Cisl Cuneo.

“Esiste una vasta area di disagio abitativo anche in questa provincia. Dall’inizio degli anni '90, su tutto il territorio nazionale, non è stato attuato un piano di edilizia pubblica. L’11% delle case popolari risulta sfitta, perché non sono stati stanziati i fondi necessari per la ristrutturazione e la messa a norma. In Italia, si contano circa 850.000 alloggi di edilizia popolare, un numero insufficiente per soddisfare la domanda da parte di immigrati e famiglie in difficoltà. Anche il mercato privato presenta difficoltà enormi, con canoni di affitto troppo alti per giovani lavoratori e famiglie.

La Cisl, a tutti i livelli, nazionale e territoriale, presenterà un piano casa che prevede ristrutturazioni ed edificazioni di case popolari. Per quanto riguarda il mercato privato, proporremo come Cisl e Sicet contratti a canone concordato, anche mediante l’utilizzo di incentivi fiscali”.

Inoltre, il Segretario ha affrontato temi generali legati alla situazione nazionale: “unità di intenti e convinzione saranno le nostre caratteristiche per i prossimi anni. La partecipazione comporta passione, impegno e capacità professionali. Frequentando le persone, i delegati presenti ai Congressi appena conclusi, era palpabile la loro vicinanza all’Organizzazione”.

Solavagione, rivolto ai presenti in sala, ha dichiarato: “la tornata elettorale Rsu nel Pubblico Impiego è imminente e la affronteremo a testa alta, orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato. Ricordate che è un vero errore impedire ai lavoratori di questo comparto di ottenere significativi incrementi salariali per motivazioni non sindacabili”.

A conclusione delle votazioni, il neo-eletto Segretario Davide Riberi ha dichiarato: “ringrazio il Segretario generale Daniele Racca e il Direttivo per l’incarico oggi conferito in qualità di Segretario generale Sicet Cuneo. Accetto con entusiasmo questo incarico, che mi offre la possibilità di continuare a essere presente all’interno della nostra Organizzazione Cisl e di svolgere un ruolo fondamentale per le persone maggiormente in difficoltà in ambito sociale e abitativo”.

Davide Riberi, in Cisl dal 1995 e in pensione dal 2022, ricopre attualmente l’incarico di Responsabile per l’UST della Sede Cisl di Saluzzo.