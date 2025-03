Savigliano entra a far parte di “TabUi”

Anche Savigliano è un comune “tabUiato”. La città è entrata ufficialmente a far parte del circuito di “TabUi”, app di sviluppo turistico che riunisce tutte le informazioni sui territori italiani relativamente a che cosa fare e che cosa vedere in una determinata zona.

L'adesione di Savigliano al progetto è stata formalizzata all'aeroporto di Levaldigi, nel corso dell'evento “TabUi evolve”, a cui hanno preso parte il sindaco Antonello Portera e l'assessore all'innovazione Filippo Mulassano. L'entrata della città nel circuito “TabUi” è finanziata interamente con avanzi di risorse Pnrr.

Fondata dall'imprenditore albese Giorgio Proglio e partner del Ministero del Turismo, l'applicazione si propone di aiutare il turista a trovare luoghi ed esperienze da vivere, anche grazie all'aiuto della realtà aumentata. In concreto, vengono mappati e resi consultabili i punti di interesse storico, culturale e paesaggistico, gli eventi e le iniziative in programma, e poi le eccellenze enogastronomiche con i loro produttori. L'app, il cui nome fa riferimento al cane da tartufo di Langa, è scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.

«A breve sarà possibile trovare sull'app informazioni e materiale anche riguardo la nostra città – affermano Portera e Mulassano –. Uno strumento in più a disposizione per la promozione turistica di Savigliano e delle sue tante eccellenze, architettoniche e non solo. Senza spese a carico del Municipio, visto che l'operazione è finanziata con avanzi di Pnrr».