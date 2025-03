Tunnel del Tenda, Gribaudo: “Finalmente parole di verità. Basta bluff e propaganda”

“Finalmente oggi, per la prima volta, sono state usate parole di verità: dopo la mia interrogazione, il Ministero dei Trasporti ha dovuto scrivere nero su bianco che quanto detto finora dal sottosegretario Rixi e dal presidente del Piemonte Cirio era solo un bluff politico. La realtà è un’altra: il Tunnel del Tenda non era pronto dal lato italiano e non lo sarà almeno fino a giugno, quando si presume l’apertura. Oggi, dopo tante chiacchiere, è stato messo per iscritto. Le dichiarazioni degli esponenti di destra nei confronti della controparte francese si sono rivelate solo un capro espiatorio per giustificare le mancanze del Governo italiano” ha dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Partito Democratico, intervenuta oggi in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera per interrogare il Ministero dei Trasporti sulla situazione dei lavori del Tunnel del Tenda.

“L’unica certezza è che ancora non c’è una data precisa. Sono anni che aspettiamo la riapertura del Tenda e, ancora una volta, si dimostra che chi governa l’Italia e il Piemonte sa dire solo mezze verità. A giugno, si spera, ci sarà almeno una riapertura a traffico alternato, che però non è la soluzione che auspicavamo dopo tutti questi ritardi. Inoltre, ancora oggi, sul sito di Anas non risultano dati aggiornati né informazioni sui ristori, per cui stiamo ancora aspettando una risposta dal Governo” ha proseguito la deputata dem.

“Noi vigileremo affinché venga restituita dignità a questi territori e continueremo a chiedere i ristori che la cittadinanza della Valle Vermenagna merita. Chiedo anche che si smetta con la propaganda e le promesse inutili, come quelle del ministro Salvini, che a novembre parlava di una riapertura ‘a brevissimo’” ha aggiunto Gribaudo. “Bisogna smetterla con questi teatrini: il punto sulle opere pubbliche va fatto, come avvenuto oggi, nelle sedi istituzionali, che però forse, per chi è al governo, contano meno di certi conclavi a porte chiuse tra amici di amici.”

“Vedremo come andrà a finire. Se davvero a giugno il traffico riprenderà in modo alternato, sarà solo un palliativo. La vera soluzione è smetterla con la propaganda politica e rimboccarsi le maniche, nelle sedi competenti, per restituire dignità a un intero territorio” ha concluso Gribaudo.