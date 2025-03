Verzuolo celebra l'80° anniversario della Liberazione con un ricco programma di eventi

Una passata edizione della mostra "Mio nonno era partigiano" allestita a Verzuolo in palazzo Drago

L’associazione nazionale partigiani Anpi di Verzuolo-Valle Varaita e il comitato promotore organizzano una serie di eventi in occasione degli 80 anni dalla Liberazione.

Un’occasione per commemorare la Resistenza, valorizzare la memoria storica e riflettere sul significato della libertà.

Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Verzuolo e con il supporto della biblioteca civica, della cooperativa Librarsi, dell’Associazione per la tutela del Patrimonio culturale verzuolese (Acv) dell’Istituto Comprensivo, dell’Afp Verzuolo, dell’Itis Rivoira e dell’Istituto di Agraria Verzuolo, prende il via un ricco programma di iniziative per celebrare l’80° anniversario della Liberazione (1945-2025).

Gli incontri si terranno nella sala Arroyto a Palazzo Drago, in via Marconi 13 a Verzuolo.

Il calendario degli appuntamenti prende il via lunedì 31 marzo, alle 18 con un dibattito sul ruolo dei cattolici e del basso clero durante la lotta di liberazione nei territori locali.

Interverranno il giornalista Giampaolo Testa, collaboratore del nostro giornale, e il professor Sergio Soave, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

Martedì 8 aprile alle 18: la storica e scrittrice Anna Foa presenterà il suo libro “Il suicidio di Israele”, sul conflitto israelo-palestinese. Dialogheranno con lei i giornalisti Alberto Gedda (Corriere di Saluzzo) e Carlo Giordano (La Stampa).

Martedì 22 aprile alle 18: dibattito “Dalla Resistenza alla Costituzione: l’importanza delle madri costituenti”, con la partecipazione di Livia Turco e dell’onorevole Chiara Gribaudo.

Rassegna cinematografica

Le proiezioni si svolgeranno nella sala di Palazzo Drago e l’aula magna dell’Itis di Verzuolo.

Venerdì 11 aprile alle 21: proiezione del film “Numero 20” (ingresso gratuito).

Mercoledì 16 aprile: proiezione mattutina del film “Il maestro che promise il mare” per le scuole superiori e secondarie di primo grado di Verzuolo (in collaborazione con l’associazione “La Mosca sul Muro”).

Sempre martedì 16 alle 21, lo stesso film sarà proiettato per la cittadinanza (ingresso gratuito).

Giovedì 24 aprile apertura del palazzo comunale al pubblico e alle scolaresche.

Seguirà il pranzo della Festa della Liberazione al ristorante di Palazzo Drago. Inaugurazione del murales sulla pace nel salone di Palazzo Drago.

In serata, fiaccolata della libertà per le vie del paese, conclusa da un concerto con La Grande Orchestra Occitana.

Domenica 27 aprile all’Antica Parrocchiale di Verzuolo: Grande Concerto per la Pace, con l’ensemble di archi e il coro della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Sarà presente un rappresentante di Amnesty International e verrà effettuata una raccolta fondi per i bambini colpiti dalle guerre.

Progetto "Mio nonno era partigiano"

Tra aprile e maggio, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado (medie) e delle scuole superiori di Verzuolo incontreranno i parenti dei partigiani locali, con il supporto dell’Anpi.

Sono in programma visite guidate ai luoghi della Resistenza e ai sentieri della Libertà che accompagneranno il progetto.

Gli studenti della classe terza Itis Rivoira di Verzuolo, sezione informatica, presenteranno il nuovo sito dell’Anpi Verzuolo-Valle Varaita, arricchito con testimonianze raccolte dagli alunni e documenti storici.

Inoltre, verrà riproposta la mostra “Mio nonno era partigiano”, con la premiazione degli elaborati delle scuole secondarie di primo grado per il concorso “Un manifesto per il 25 aprile 2025”.

In autunno verrà presentato il libro “Mio nonno era partigiano”, a cura dell’Anpi di Verzuolo-Valle Varaita.

Gli studenti dell’Afp di Verzuolo presenteranno, inoltre, una pubblicazione dedicata al partigiano Angelo Boero, già insegnante e sindaco di Verzuolo, promotore delle prime scuole professionali del territorio.