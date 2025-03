Equilibrio tra lavoro e vita privata: la ricetta di Leverage Group

Il termine, coniato negli anni Ottanta, indica la condizione in cui gli impegni di lavoro e quelli legati alla propria vita privata sono ben bilanciati e non interferiscono tra loro. Come si può facilmente intuire, si tratta di un aspetto che contribuisce in maniera significativa al benessere individuale; per questo, non andrebbe trascurato ma perseguito con costanza.

In cosa consiste il work/life balance

Il significato del “work/life balance” può cambiare, e non poco, da persona a persona; non tutti, infatti, condividono la stessa routine quotidiana né devono far fronte allo stesso tipo di impegni. In altre parole, assume connotazioni specifiche a seconda del punto di vista nonché del contesto personale e professionale di riferimento. Non stupisce, quindi, come nonostante esista un’ampia letteratura scientifica, non sia stata formulata ancora una definizione univoca.

In generale, l’equilibrio lavoro/vita privata può essere assimilato all’abilità individuale di far fronte agli impegni familiari e professionali, così come ad altre attività e responsabilità che non rientrano nella sfera lavorativa. In aggiunta, è necessario che sussista un bilanciamento soddisfacente e non conflittuale tra lavoro, famiglia e vita privata.

Conseguenze di uno work/life balance precario

L’effetto più evidente dello squilibrio tra lavoro e vita privata è una generale condizione di malessere psicofisico, dovuto principalmente allo stress e all’affaticamento. Quando si dedica la maggior parte del proprio tempo, si investono molte energie fisiche e mentali che, inevitabilmente, vengono sottratte ad altri ambiti, come le relazioni familiari o interpersonali; di conseguenza, aumenta il rischio di sperimentare una condizione di stanchezza diffusa e ansia, accompagnate da una sensazione di sopraffazione. Nondimeno, ciò contribuisce a sviluppare dinamiche conflittuali che, a loro volta, aumentano ulteriormente i livelli di stress, alimentando un circolo vizioso in grado di incidere negativamente tanto sulle performance professionali quanto sulla serenità della propria vita privata.

Di contro, uno studio a cura della Griffith University pubblicato nel 2020 sottolinea come “è sempre più accertato che le attività al di fuori del lavoro possono avere effetti ristoratori sugli individui, migliorando di conseguenza i livelli di performance professionale. Gli impiegati che dimostrano un adeguato ‘recupero’ rispetto ai propri impegni di lavoro sono più coinvolti, offrono prestazioni migliori e mostrano un comportamento meglio organizzato”.

Verso l’equilibrio tra lavoro e sfera privata: il modello Leverage Group

In un’era in cui il mondo del lavoro si trasforma costantemente, assumendo una dimensione sempre più digital, i confini tra impegni professionali e vita privata tendono a farsi sempre più sfumati. Da ciò deriva la necessità di coltivare un equilibrio stabile tra l’ambito lavorativo e quello strettamente personale; è questo uno degli obiettivi che si pone il Leverage Group, una realtà nata nel 2017 che si è rapidamente imposta a livello nazionale come punto di riferimento per chiunque aspiri a sviluppare il proprio business in ambito digital.

Leverage, come si legge sul sito ufficiale, è stato fondato “con l'obiettivo di dare voce a coloro che aspiravano a lavorare nel mondo digitale, viaggiare e trovare un equilibrio tra vita personale e professionale”. Allo scopo, il gruppo adotta un approccio che integra formazione ed esperienze; da un lato, infatti, offre corsi mirati all’acquisizione di competenze professionali specifiche quali l’uso dei social media, il personal branding, le tecniche di vendita e lo sviluppo personale. Quest’ultimo rappresenta il cardine della filosofia di Leverage: il successo professionale passa anzitutto dalla crescita individuale, che si alimenta non solo tramite la formazione costante ma anche con esperienze di gruppo con persone che condividano i propri interessi e passioni. Per questo, Leverage organizza viaggi in tutto il mondo ed eventi a tema, così da favorire l’interazione tra professionisti affermati e beginner attraverso lo scambio di idee, opinioni e insight utili ad una crescita personale completa.