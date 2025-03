Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro: "Apprezzamento per l'operato dei Carabinieri"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Comitato di Quartiere Cuneo Centro attraverso la quale viene espresso l'apprezzamento per l'operato dei Carabinieri in città.

Abbiamo letto sui giornali i resoconti del lavoro pluriennale dell'arma dei Carabinieri che hanno dato esiti positivi al contrasto dello spaccio di crack nell'area adiacente alla stazione della città di Cuneo.

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro coglie l'occasione per fare il punto pubblicamente con la cittadinanza e con le istituzioni sul tema sicurezza, raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano svolto dal 2019 a questa parte.



Innanzitutto desideriamo esprimere il nostro plauso e riconoscenza nei confronti dei Carabinieri di Cuneo per il lavoro svolto e l'attenzione dedicata alle segnalazioni nostre e del quartiere che rappresentiamo. E' per noi una competente conferma dell'urgenza da noi evidenziata gli scorsi anni. Ringraziamo in particolare gli agenti con i quali abbiamo collaborato, anche nel silenzio delicato che richiedono le complesse fasi investigative. Aver portato nel 2022 la voce dei residenti all'assemblea di quartiere del Monviso è stato fondamentale a quanto si apprende dall'evolversi delle indagini.



In secondo luogo, c'è un passaggio della dichiarazione del comandante Piras che riteniamo di valore e che ci trova allineati nel tipo di azione che svolge, nelle sue funzioni, il Comitato di Quartiere. Il contrasto allo spaccio dipende dalla domanda di sostanze stupefacenti, che, aggiungiamo noi, trova radici nella fragilità e nell'isolamento sociale. Affrontare questi due fenomeni da parte delle istituzioni richiede uno sforzo pari a quello profuso dalle forze dell'ordine, quantomeno per valorizzarne in pieno l'efficacia delle azioni.



Su questo fronte, nel perimetro che ci contraddistingue come Comitato di Quartiere continuiamo a proporre con i residenti iniziative di coesione relazionale e rafforzamento interculturale del quartiere, abbracciando e governando il cambiamento che ci attende.



Rivolgiamo quindi un sincero ringraziamento ai Carabinieri di Cuneo per il proficuo lavoro svolto, nella consapevolezza che i problemi segnalati nel tempo hanno ricevuto l’attenzione dovuta — e nella speranza che l’attenzione prodigata fin qui, prosegua. A tal proposito, a breve abbiamo in programma una richiesta di incontro col comando in corso Soleri per prepararci come di consueto alla stagione estiva e condividere la collaborazione da mantenere tra forze dell'ordine e residenti.