Restaurato lo stemma di Dogliani: un pezzo di storia torna a splendere

Un importante pezzo di memoria storica di Dogliani è stato restituito alla comunità grazie al restauro dello stemma comunale che ornava la facciata dell'edificio del Tiro a Segno. Dopo anni di disuso, il manufatto, ritrovato casualmente dal sindaco Claudio Raviola, è stato restaurato dall'artista Franco Alessandria e ora è esposto provvisoriamente nell'androne del Palazzo Comunale.

Lo stemma, risalente all'Ottocento, era stato salvato dalle macerie durante la demolizione dell'edificio del Tiro a Segno, che negli anni ‘80 aveva ceduto il passo a nuovi impianti sportivi.

Il Tiro a Segno di Dogliani fu inaugurato nel 1884, nell’ambito della crescita degli impianti sportivi nel secondo Ottocento, quando il nuovo stato italiano incentivava attività fisiche "per la difesa della patria". Costruito sotto la guida del sindaco Giuseppe Mauzi, l’edificio ospitava un imponente stemma che celebrava il comune. La sua restituzione al pubblico segna un'importante valorizzazione del patrimonio storico e culturale della cittadina. Il manufatto, ora restaurato, è in attesa di una sistemazione definitiva che ne garantirà la conservazione per le generazioni future.