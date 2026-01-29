Piccolo smottamento sulla provinciale 154: strada liberata prima dell’arrivo dei soccorsi

Un piccolo smottamento si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, lungo la strada provinciale 154, nel tratto compreso tra le località di Viozene e Ponte di Nava. Il movimento franoso, già noto da tempo alle istituzioni locali, ha interessato la carreggiata con una modesta quantità di materiale precipitato sulla strada.

Per precauzione sono stati allertati i Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra di volontari provenienti da Ormea. Giunti sul posto, i soccorritori hanno però constatato che un cittadino, con mezzi propri, aveva già provveduto a sgomberare la sede stradale, ripristinando la viabilità.

Non si sono registrati feriti né danni a veicoli.