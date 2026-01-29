Alba, controlli della Polizia Locale: due patenti ritirate, altrettanti mezzi sospesi dalla circolazione per mancata revisione

Due patenti ritirate per violazioni inerenti l'uso delle cinture di sicurezza, secondo la disciplina del Codice della Strada modificata nel dicembre 2024, altrettanti veicoli

sospesi dalle circolazione per mancata revisione periodica, 35 mezzi sanzionati per violazioni legate alla sosta in centro storico e immediate vicinanze.

E’ il bilancio dei controlli su strada effettuati dalla Polizia Locale del Comando di Alba nella giornata di oggi, giovedì 29 gennaio.

Gli agenti della Municipale hanno intanto avviato un’attività di presidio di alcune aree pubbliche, giardini e pertinenze abitualmente utilizzate dagli studenti superiori in pausa pranzo, per monitorare il corretto conferimento dei rifiuti e il decoro delle stesse. Un impegno quest’ultimo che si cercherà di rendere sistematico, confidando che la bontà del messaggio trasmesso lo renda via via meno necessario.