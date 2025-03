Tempo Estate 2025: il Comune di Cuneo conferma le agevolazioni per le famiglie

Sono 45 le proposte di centri estivi che rientreranno nel calendario “Tempo Estate 2025” del Comune: 17 rivolte alla fascia di età 3-6 anni (scuola dell’infanzia) e 26 alla fascia 6-17 anni (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) e saranno condotte da parrocchie, cooperative sociali, società sportive e associazioni culturali. Ammontano a 35 i soggetti che hanno risposto al bando pubblicato dal comune di Cuneo presentando una o più proposte: anche quest’estate, quindi, le famiglie cuneesi potranno fruire di un ricco ventaglio di attività e iniziative a carattere ludico ricreativo, educativo, sportivo e culturale, oltre che di un’ampia copertura temporale nelle settimane di sospensione delle attività didattiche. L’elenco completo delle proposte è consultabile sul sito del Comune di Cuneo (pagina Centri Estivi). Le iscrizioni ai centri estivi verranno raccolte da ciascun soggetto promotore.

Come già l’anno scorso, anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di stanziare risorse specifiche per finanziare agevolazioni volte a favorire la più ampia accessibilità alle attività proposte. Le famiglie con indicatore ISEE inferiore a 16.000 euro potranno infatti usufruire dell’erogazione di voucher per la frequenza dei centri estivi e dei campi estivi residenziali pari al valore di 50 euro settimanali per un massimo di 200 euro per ciascun minore appartenente a tali nuclei. I voucher verranno erogati fino al raggiungimento delle risorse disponibili, garantendo la priorità ai nuclei in carico ai servizi socio assistenziali e successivamente procedendo in ordine crescente di valore ISEE. Le famiglie interessate dovranno presentare domanda entro le ore 12 del 18 aprile compilando il form online al link reperibile sul sito del Comune – pagina Centri Estivi ( Comune di Cuneo - Portale dei servizi ). Durante il mese di maggio verrà pubblicata la graduatoria con l'indicazione di chi è risultato assegnatario.

Come già negli scorsi anni, continua l’impegno dell’Amministrazione per garantire l’accesso alle attività estive anche ai minori con disabilità, che potranno ottenere l’assistenza da parte di personale qualificato all’interno del centro estivo prescelto. Per farlo è necessario far pervenire richiesta direttamente agli uffici comunali entro le ore 12 del 18 aprile, mediante la compilazione di apposita domanda on line (per l’accesso è necessario il possesso di credenziali SPID/CIE) al link reperibile sul sito del Comune – Pagina Centri Estivi ( Comune di Cuneo - Portale dei servizi ).

La compilazione della richiesta di assistenza alle autonomie non sostituisce l’iscrizione al centro estivo, che deve essere formalizzata presso il centro prescelto, nei modi e nei tempi da questo indicati.

Chi fosse in difficoltà nella compilazione della domanda o fosse sprovvisto di SPID o CIE può rivolgersi agli appositi sportelli di supporto alla cittadinanza attivati nell’ambito del progetto “Reti di facilitazione digitale” del Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese. Per informazioni sul servizio, le modalità di fruizione, le modalità di accesso è possibile consultare la pagina Comune di Cuneo - Reti di facilitazione digitale ( Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Reti di facilitazione digitale ). I punti di facilitazione digitale sul territorio cittadino sono tre: Palazzo Comunale -vicino anagrafe (Via Roma, 28 - martedì 9-12 e 14-17), Movicentro (Piazzale della Libertà, 16 – lunedì 9-12 e mercoledì 14-17), Sede ASL CN1 (Via Carlo Boggio, 12 - giovedì 9-12). Agli sportelli in presenza si può accedere prendendo appuntamento telefonando al numero 0171/444.444.