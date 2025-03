Il patronato Acli al fianco del cittadino per i bonus bollette

Le Acli di Cuneo sono a disposizione con il CAF (Centro Assistenza Fiscale) per tutte le delucidazioni e pratiche riguardante i bonus sociali, in particolare per le novità introdotte dal recente Decreto Bollette.

I bonus sociali sui consumi domestici sono sconti applicati alle bollette delle famiglie che rientrano in determinati parametri di disagio economico o fisico.

Dal 1° gennaio 2021, non è più necessario presentare, oltre all’ISEE, la domanda specifica ai fini dei suddetti bonus legati alla situazione economica; è dunque sufficiente la sola presenza dell’attestazione ISEE valida, a seguito della quale i bonus verranno riconosciuti automaticamente in bolletta da parte delle società fornitrici del servizio.

Il recente Decreto Bollette prevede per i clienti domestici un bonus straordinario di 200 euro per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro.

Se nel 2025 si è già richiesto l’ISEE e si possiedono i requisiti previsti, il riconoscimento del bonus avverrà in bolletta in modo automatico nel primo trimestre utile.

Chi non ha ancora provveduto a presentare il modello ISEE e pensa di avere i requisiti, può contattare gli uffici del CAF Acli di Cuneo o di una sede zonale Acli prenotando un appuntamento in una di queste sedi: Sede Provinciale di Piazza Virginio 13 a Cuneo o nella sede zonale di Cuneo-Movicentro, in Piazzale della Libertà, 16, e nelle sedi zonali di: Alba, piazza San Francesco, 4; Bra, piazza Roma, 5; Fossano, via Vescovado 16; Mondovì, piazza S. Maria Maggiore, 6; Saluzzo, via Piave 17; Savigliano, via Vittorio Veneto, 38.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 0171/452611 ed essere indirizzati per la consulenza richiesta.