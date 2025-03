Le 5 collezioni più accattivanti presentate dagli stilisti russi alla Moscow Fashion Week

Nell'arco di sei intense giornate, più di 90 sfilate hanno esaltato lo straordinario talento di brand provenienti da diversi paesi. Trasformatasi in una straordinaria opportunità per gli stilisti, questa edizione ha visto sfilare sulle passerelle partecipanti provenienti da Spagna, Stati Uniti, Cina, India, Armenia, Turchia e Indonesia. Ma la nostra attenzione è stata catturata dalla valorizzazione dei brand russi e dall' interpretazione delle loro straordinarie collezioni.

Pizzo architettonico

Al centro dello stile architettonico russo in legno spicca l'iconica izba (capanna), ornata da finestre incorniciate da motivi intricati e intagliati. Nel folklore si pensava che queste finestre ornate offrissero protezione contro le forze maligne, diventando così un ornamento tradizionale per le case dei villaggi. Attingendo a queste particolarità, Vereja ha trovato l'ispirazione per la sua nuova collezione, “Web of Patterns”. Gli intramontabili motivi intagliati sono stati integrati perfettamente nei capi d'abbigliamento, ridando vita agli elementi del vestiario in pizzo e a quelli in maglia.

Artigianato

La collezione del brand Les Noms presentava kimono stilizzati, camicette, pantaloni, abiti, gonne, gilet e giacche trapuntate per uomo e donna, progettati per soddisfare le esigenze pratiche della vita moderna. Ogni tessuto della collezione è stato meticolosamente tessuto a mano su telai del XX secolo e tinto artigianalmente con pigmenti minerali, a testimonianza di una dedizione all'autentica artigianalità.

Il potere del drago

Il brand Ante Kovac ha svelato la sua collezione “Dragon Fly”, che rappresenta una vivida storia di incontro tra il “protagonista” e il “drago”, che culmina con l'emergere di una terza forza potente. La sfilata ha affascinato il pubblico con la sua miscela creativa di stampe di pitone e coccodrillo, resa ancora più interessante da un ospite speciale in prima fila: il famoso campione di scacchi Hans Niemann.

Dall'Artico con amore

Gli stilisti russi hanno tratto ispirazione dalle tonalità intense dei paesaggi del loro paese e dal bianco puro del gelido Artico. L'ultima collezione Teriberka di Alpe Cashmere rivela cardigan felpati, maglioni oversize con lavorazioni dettagliate e silhouette morbide di maglie in cashmere, abbinate elegantemente a capi delicati in seta naturale cotta. Questa collezione fa assaporare il sereno blu dell'Oceano Artico e le delicate tonalità di porcellana dell'autunno artico, dimostrando un livello eccezionale di dedizione e passione nel design dell'abbigliamento.

Armonie e contrasti

Il brand di AP design ha lanciato la sua collezione alla Moscow Fashion Week, arricchendola con una raffinata estetica underground caratterizzata da materiali pressati, cuciture intricate ed elementi drappeggiati per produrre un elegante effetto svasato. Il design gioca infatti con le texture, accostando tessuti traslucidi e ariosi a materiali robusti e densi all'interno di singoli ensemble. Il fascino visivo della collezione è stato enfatizzato da tonalità di colore sobrie e rassicuranti come il cenere, il blu, il cioccolato, la menta e il blu fumo, che suggeriscono un senso di armonia.