Alba: “Tutti al MAB. Fiabe sonore. Letture multisensoriali ad alta voce“

Per entrare nel clima pasquale, il Museo e la Biblioteca Diocesani di Alba, sabato 5 aprile, attendono grandi e piccoli lettori per “Tutti al MAB. FIABE SONORE. Letture multisensoriali ad alta voce“.

Bernocco Elisabetta, neuropsicomotricista e cantautrice, presenterà la storia "Giulio coniglio va alla festa", uno dei nuovi libri a disposizione presso la Sala MAB del Seminario Vescovile di Alba.

Il racconto sarà rappresentato con l'aiuto di suoni prodotti da oggetti di uso comune e piccoli strumenti musicali, per coinvolgere grandi e piccoli in una narrazione "a più mani".

Il laboratorio è realizzato nell’ambito del progetto “Musei e biblioteca diocesani: nuovi spazi di comunità per l’aggregazione e l’inclusione sociale nel territorio albese” con il contributo di Fondazione CRT.

Bernocco Elisabetta è terapista della neuro e psicomotricità e da 10 anni lavora in libera professione sul territorio albese. Musicista autodidatta, ha collaudato la modalità della fiaba multisensoriale, per coinvolgere piccoli e grandi in una proposta che possa essere replicata anche nella quotidianità famigliare. Si occupa di disturbi e disabilità in ambito evolutivo, con specializzazione verso il disturbo dell'attenzione, della condotta e la disgrafia.

Al termine del laboratorio di lettura multisensoriale, bambine e bambini potranno realizzare un lavoretto creativo da portare a casa per festeggiare la Pasqua.

L’attività si svolge nella sala MAB della Biblioteca diocesana, presso il Seminario vescovile (piazza Vittorio Veneto, Alba) e sono previsti due orari: ore 16 e 17.

Età consigliata: dai 3 agli 8 anni

La partecipazione è gratuita.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: i posti sono limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - mudialba14@gmail.com - Cel. 345.7642123

La Sala MAB della Biblioteca Diocesana di Alba, al piano terreno del Seminario Vescovile, è uno spazio accogliente e colorato che accoglie tutti i bambini e i ragazzi che vogliono leggere nuove storie fatte di simboli e disegni, libri multimodali e multisensoriali. La Biblioteca ha aderito al progetto Libri per tutti, la rete delle biblioteche del Piemonte creata da Fondazione Paideia per offrire strumenti, conoscenze specifiche e occasioni per la condivisione e diffusione di libri tradotti in simboli per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini. Anche quest’anno lo scaffale Libri per tutti si è arricchito con l’acquisto di nuovi libri, grazie al contributo dell’8x1000, che sono a disposizione delle famiglie, degli educatori, dei terapisti e degli insegnanti del territorio per l’utilizzo in loco o tramite prestito.

Il servizio è gratuito e l’accesso è su prenotazione telefonando al 345.7642123.

Per maggiori informazioni: https://visitmudi.it/libri-per-tutti-una-biblioteca-inclusiva/