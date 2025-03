Boves: torna la Festa delle Leve, appuntamento a Pasquetta

Come tradizione ultracentenaria, ritornata torna anche nel 2025 la l’imperdibile Festa delle Leve bovesana, fissata per il giorno di Pasquetta, “Lunedì dell’Angelo”, che quest’anno cadrà il 21 aprile e vedrà protagoniste le leve del 5 e dello 0.

Come sempre ad organizzare la grande festa bovesana è il presidente della leva dei quarantenni, quest’anno quindi classe del 1985.

Programma, come sempre, all'insegna della tradizione

Alle ore 9,40 il ritrovo delle Leve in piazza Caduti.

Alle 10 il corteo prenderà il via tra le strade cittadine accompagnati dall’immancabile banda musicale Silvio Pellico, “La Rumorosa”.

Alle ore 11 si terrà la S.S. Messa e alle 12 ci saranno gli scatti delle leve a cura dei fotografi.

A seguire ogni leva partirà per il pranzo nei vari locali scelti.

Questa particolare edizione avrà come “gadget” le ormai celebri Gru che coloreranno la cittadina grazie al progetto Sadako: la bambina di Hiroshima fortemente voluto dall’Amministrazione comunale.

In Piazza Italia per tutta la durata dell’evento ci sarà l’animazione per grandi e piccini del mago Trinchetto.

Una manifestazione realizzata con il contributo della Banca Boves.