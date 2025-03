Interscambi Coreografici Cuneo porta in scena “I Musicanti di Brema”

La stagione 2024-25 di Interscambi Coreografici, a cura della Fondazione Egri per la Danza, prosegue la programmazione al Teatro Toselli con un appuntamento dedicato alle famiglie, ma non solo: la Compagnia Contrada, da Trieste, porterà in scena, domenica 30 marzo alle ore 17.30, lo spettacolo “I Musicanti di Brema”.

Tratta dalla famosa fiaba dei Fratelli Grimm, la produzione della Compagnia Contrada coinvolgerà il pubblico con un vero e proprio spettacolo musicale. La storia dell’asino che parte alla volta di Brema si trasforma infatti in una messa in scena che unisce prosa, danza e musica e che appassionerà i più piccoli ma anche gli spettatori adulti, che si divertiranno seguendo il viaggio strampalato dei protagonisti.

In coerenza con gli obiettivi di audience engagement della Fondazione Egri per la Danza, per l’occasione è prevista una speciale promozione per le famiglie, per coinvolgere sempre più il pubblico cuneese, accompagnando anche le nuove generazioni nella scoperta del teatro e dei linguaggi artistici.

A precedere lo spettacolo sarà inoltre uno degli “INCONTRI con la Fondazione Egri”: appuntamento, ad ingresso gratuito, il 19 marzo alle ore 18 presso il Rondò dei Talenti.

INFO E PRENOTAZIONI

biglietteria@egridanza.com / 366.4308040 / www.egridanza.com