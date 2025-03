Mondovì, al via la prossima settimana gli interventi per la ciclabile Ferrone

Partiranno nel corso della prossima settimana gli interventi per la realizzazione della pista ciclabile ad anello al Ferrone.

L'intervento, finanziato grazie a un contributo di circa 270mila euro erogati tramite un bando della Regione Piemonte, destinato alle 77 città del Piemonte interessate dal "Piano Regionale per la qualità dell'aria", prevede la creazione di un percorso ad anello di circa 2 chilometri, attorno al rione.

Il percorso si snoderà da via Manzoni, con svolta in corso Alpi fino alla chiesa del Ferrone, via San Bernolfo e corso Europa, in base alla presenza e alla larghezza dei marciapiedi già presenti nei diversi tratti.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sedimento stradale, con asfalto albino e i lavori dovranno essere completati entro il mese di aprile.

Non si esclude, in un secondo momento, che la nuova ciclabile possa un domani essere collegata con quella già esistente in corso Italia.