Congresso del circolo PD di Cuneo: riconferma per Erica Cosio

Venerdì 28 marzo si è tenuto il congresso del circolo di Cuneo del Partito Democratico, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo.

Si è ripresentata la segretaria uscente Erica Cosio, eletta tre anni fa, che traccia un bilancio, dopo un momento introduttivo di saluto da parte di rappresentanti di tutti i gruppi che sostengono l'Amministrazione comunale e della sindaca Patrizia Manassero.

"Sono stati tre anni molto impegnativi, iniziati con la difficile partita della scelta della candidatura per le amministrative. In questi anni il circolo del Partito Democratico ha sostenuto l’azione dell’amministrazione, pur non rinunciando a far sentire la sua voce riguardo alle scelte amministrative più importanti", ha dichiarato la segretaria Erica Cosio.

Riguardo alla situazione generale del Partito Democratico: “Dopo anni difficili a livello nazionale, legati anche alla difficoltà di stare in maggioranze di governo molto eterogenee, il nostro partito è in buona salute e sta riguadagnando nei sondaggi, ma non solo. In questi anni assistiamo a una lenta ma graduale crescita dei tesserati, da 98 nel 2021 a 131 nel 2024, un dato in controtendenza rispetto al generale disimpegno dalla politica.

L'impegno è quello di dedicarci fin d'ora a lavorare intensamente sul piano programmatico, con una campagna di ascolto di cittadini, comitati di quartiere, associazioni, in vista delle prossime scadenze amministrative del 2027".

I nuovi componenti del direttivo di circolo sono: Chiara Arnaudo, Alessandro Casasso, Claudia Carli, Antonio Ciaramella, Cinzia Delmastro, Gianfranco Demichelis, Erika Giacchello, Christian Di Nicuolo, Zita Giraudo, Gabriele Farina, Michela Giuggia, Domenico Formicola, Aurora Kokici, Giuseppe Pagano, Elena Mollo, Enrico Santero, Alessia Ruatta, Ivan Rusignuolo, Sara Tomatis, Domenico Zanelli.

Il congresso è stato altresì occasione per un bilancio di fine mandato per il segretario provinciale uscente Mauro Calderoni e un primo momento di incontro con il futuro segretario Davide Sannazzaro, che si appresta a iniziare il suo mandato con il pieno sostegno del circolo del capoluogo.

I delegati all'assemblea provinciale sono: Alessandro Casasso, Claudia Carli, Franca Giordano, Gianfranco Demichelis, Erica Cosio, Alberto Castoldi, Carla "Santina" Isoardi, Domenico Formicola, Sara Manassero, Mauro Mantelli.

Il circolo è stato subito impegnato con un banchetto sabato 29 marzo alle 16 in via Roma, per un’iniziativa del PD regionale sulle liste d’attesa, per informare i cittadini sulle opportunità offerte dal Percorso di Tutela per far sì che i tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie previsti dalla legge vengano effettivamente rispettati.

“Si tratta di un’iniziativa che il nostro circolo condivide con entusiasmo, nel segno dell’attenzione per la sanità pubblica che ha caratterizzato la nostra azione in questi anni, soprattutto riguardo al nuovo ospedale di Cuneo, per il quale continueremo a chiedere conto alla giunta Cirio delle sue promesse”.