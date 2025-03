Neri Marcorè ha ricevuto il Premio Cinematografico Alpi del Mare - Città di Busca 2025

Domenica 30 marzo il Cine-teatro Lux di Busca ha ospitato un evento di grande rilievo culturale: l’assegnazione del Premio Cinematografico Alpi del Mare – Città di Busca 2025 all’attore e regista Neri Marcorè, riconoscimento conferito dal Cineclub Méliès con il sostegno del Comune di Busca.

La serata si è aperta con un tributo alla sua carriera, ripercorrendo i momenti salienti della lunga carriera di Marcorè, con spezzoni tratti da film come Ladri di cinema, Gli amici del bar Margherita, Il cuore altrove, celebri imitazioni televisive – tra cui quella di Alberto Angela ne L’ottavo nano – e il doppiaggio di Salvador Dalì in Midnight in Paris.

In dialogo con il critico cinematografo Giancarlo Zappoli, direttore di MyMovies partner dell’iniziativa e il presidente del Circolo Méliès Mattia Bertaina, l’attore ha raccontato il percorso che lo ha portato al sul suo recente esordio alla regia con il film Zamora, ispirato al romanzo di Roberto Perrone.

“Ho accolto con grande piacere il vostro invito e sono felice di essere tornato in Piemonte, terra a cui sono profondamente legato – ha dichiarato Marcorè – Zamora è un film che parla molto anche di questa regione: dalle location torinesi ai numerosi professionisti piemontesi coinvolti. Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza della Film Commission Torino Piemonte, il cui sostegno è fondamentale per il mondo del cinema”.

Attore poliedrico e appassionato di musica, Marcorè ha regalato al pubblico anche un momento di grande emozione, esibendosi chitarra e voce nel brano L’impotenza di Giorgio Gaber.

A precedere la consegna ufficiale della targa in cristallo, il Circolo Méliès ha voluto donare all’ospite una copia del libro “Giovinotti non esageriamo” dello scrittore e giornalista Achille Campanile, scelto per il legame con il tema calcistico del film Zamora. A seguire, la lettura di un brano a cura del volontario del Circolo Massimiliano Enrione, con citazioni tratte da Cesare Pavese e riflessioni sui personaggi del film.

“Grazie all’impegno del Circolo Méliès – ha commentato il sindaco Ezio Donadio – Busca può contare su una programmazione cinematografica costante e di qualità, arricchita da rassegne d’essai e appuntamenti culturali di rilievo come questo premio, istituito nel 2017 e divenuto ormai un riconoscimento prestigioso. Un sincero ringraziamento a Neri Marcorè per aver accettato il nostro invito”.

“Questo evento è reso possibile grazie al supporto costante del Comune e degli sponsor locali, ma soprattutto grazie al lavoro appassionato di un gruppo di quasi 30 volontari che contribuiscono ogni anno alla crescita del progetto” conclude Mattia Bertaina.

La serata è proseguita con la proiezione del film Zamora e, a seguire, un ulteriore momento di dialogo tra l’attore e il pubblico, che ha risposto con entusiasmo alle numerose domande.