A Dronero " L'ultima spedizione": proiezione speciale del film di Eliza Kubarska

In collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano), O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di ospitare al Cineteatro Iris di Dronero la proiezione speciale del film L'ultima spedizione, il documentario diretto dalla talentuosa regista Eliza Kubarska. La pellicola esplora la straordinaria e misteriosa storia di Wanda Rutkiewicz, una delle alpiniste più coraggiose e ammirate, e il suo tragico destino sull’Himalaya.

Il film indaga ciò che realmente accadde alla Rutkiewicz durante la sua ultima spedizione, la sua scomparsa nel 1992 mentre tentava di scalare il Kangchenjunga. Kubarska offre una riflessione profonda sui pericoli, le ambizioni e la determinazione che hanno caratterizzato la vita di questa leggendaria alpinista polacca, gettando luce su un episodio che ha suscitato mistero e speculazioni.

L'ultima spedizione ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per la sua narrazione intensa e visivamente potente, che trasporta lo spettatore nel cuore delle terre più remote e inaccessibili. La regista, nota per il suo approccio documentaristico e il suo impegno a raccontare storie autentiche, riesce a catturare la bellezza e la crudeltà di un’avventura che sfida i limiti del corpo e della mente, nonché la vulnerabilità dell’essere umano di fronte all’ignoto.

La serata sarà un’occasione imperdibile per immergersi in un racconto che unisce suspense, coraggio e una riflessione profonda sul nostro rapporto con l’ambiente naturale e sull’eredità di figure straordinarie come Wanda Rutkiewicz.

I biglietti sono disponibili al prezzo di €7 (intero), €6 (ridotto CAI) e €4 con tessera.

Per maggiori informazioni, cineteatroiris.ops@gmail.com o il numero 340 743 9443.