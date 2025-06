Voucher settimanali di sconto per i centri estivi vicesi

Come lo scorso anno la Giunta comunale ha approvato una misura specifica di sostegno economico a favore delle famiglie residenti a Vicoforte per l’iscrizione dei loro figli/e ai “Centri estivi/Estate ragazzi” organizzati all’interno del Comune nell’estate 2025.

Il “voucher estate ragazzi” consiste quindi in un riconoscimento economico riservato alle famiglie vicesi e utilizzabile per la riduzione dei costi dei servizi erogati durante l’estate, spendibile presso i gestori dell’attività estiva prescelta che si sono accreditati e che operano a Vicoforte. Sono quindi esclusi i Vicesi che frequentano analoghe iniziative in altri paesi.

"L’obiettivo - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco - è duplice: il primo è quello di sostenere economicamente le famiglie Vicesi che nel periodo estivo devono fruire, per una o più settimane, dei servizi educativi proposti per i ragazzi ed il secondo di promuovere la frequenza di centri estivi organizzati sul territorio comunale".

Gli interessati devono rivolgersi al Comune il quale rilascia un voucher nominativo settimanale, non cedibile, del valore di venti euro che dovrà presentare alle strutture accreditate dal Comune. Lo sconto infatti sarà applicato direttamente dai gestori all’atto della presentazione del voucher al momento dell’iscrizione; il Comune provvederà poi a monetizzare direttamente tali gestori.

L’importo del voucher è di € 20,00/settimana e non può in ogni caso essere superiore al costo effettivamente sostenuto dalla famiglia per il/i servizio/i fruito/i. I voucher (nominativi e non cedibili) verranno erogati fino al raggiungimento delle risorse disponibili.